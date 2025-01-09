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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Fenerbahçe kupada Kasımpaşa deplasmanında! İşte Mourinho'nun kupa 11'i - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe kupada Kasımpaşa deplasmanında! İşte Mourinho'nun kupa 11'i

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kasımpaşa kupaya bir önceki turda katılmış ve genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükselmişti. Fenerbahçe ise kupa macerasına direkt olarak grup aşamından başladı. Peki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:14
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        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadeleyi ATV yayınlayacak.

        • 3

          YER ALMAMA KARARLARINDAN VAZGEÇTİLER

          Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.

        • 4

          FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

          Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.

        • 5

          Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

        • 6

          KASIMPAŞA, GENÇLERİYLE TURLAYIP GELDİ

          Bir önceki turda Ankara ekibi Gençlerbirliği'yle eşleşen lacivert-beyazlı takım, genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükseldi.

        • 7

          KUPADA İKİNCİ RANDEVU

          Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

        • 8

          İrfan Can Eğribayat

        • 9

          Levent Mercan

        • 10

          Çağlar Söyüncü

        • 11

          Yusuf Akçiçek

        • 12

          Mert Müldür

        • 13

          Amrabat

        • 14

          Fred

        • 15

          Szymanski

        • 16

          İrfan Can Kahveci

        • 17

          Cengiz Ünder

        • 18

          Cenk Tosun

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