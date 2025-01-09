Fenerbahçe kupada Kasımpaşa deplasmanında! İşte Mourinho'nun kupa 11'i
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kasımpaşa kupaya bir önceki turda katılmış ve genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükselmişti. Fenerbahçe ise kupa macerasına direkt olarak grup aşamından başladı. Peki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i...
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadeleyi ATV yayınlayacak.
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YER ALMAMA KARARLARINDAN VAZGEÇTİLER
Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.
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FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.
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Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.
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KASIMPAŞA, GENÇLERİYLE TURLAYIP GELDİ
Bir önceki turda Ankara ekibi Gençlerbirliği'yle eşleşen lacivert-beyazlı takım, genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükseldi.
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KUPADA İKİNCİ RANDEVU
Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı.
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İrfan Can Eğribayat
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Levent Mercan
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Çağlar Söyüncü
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Yusuf Akçiçek
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Mert Müldür
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Amrabat
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Fred
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Szymanski
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İrfan Can Kahveci
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Cengiz Ünder
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Cenk Tosun
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