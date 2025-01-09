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        Burcu Biricik'in isyanı

        Burcu Biricik'in paylaşımının bir gönderme mi yoksa destek içerikli mi olduğu anlaşılamadı. Afra Saraçoğlu, paylaşımını paylaşarak Biricik'e destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 09:46 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:46
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        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
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        Rekabet Kurumu; Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı.

        Kurulun soruşturma açtığı teşebbüsler şöyle sıralandı:

        Kast Ajansları Derneği, Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti., Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti., Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Cemile Yaprak Atış, Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti., Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti., ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden Talent Management, Nimet Atasoy AŞ, People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti., Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti., Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti., Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti., Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti., TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.

        Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

        "Ahlak dışı iddia"
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        İDDİALAR GÜNDEM OLDU

        Burcu Biricik, Rekabet Kurulu'nun açıklamasıyla eş zamanlı olarak bir paylaşımda bulundu. Biricik'in paylaşımının ID İletişim Danışmanlık AŞ'nin kurucu ortağı Ayşe Barım ile ortaya atılan iddialarla eş zamanlı olması da dikkat çekti.

        Ayşe Barım'ın; ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, ilişkiyi ünlü bir kadın oyuncuyla ilişki yaşıyormuş gibi göstermek suretiyle kamufle ederek iş adamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ileri sürülmüştü. Barım’ın bu parayı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı senaryosunun hayata geçirilmesi için aldığı iddia edilmişti.

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        Ayşe Barım da bir açıklamada bulunarak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, iddiada bulunan kişiye dava açıldığını dile getirdi.

        Burcu Biricik, gerek Rekabet Kurulu'nun açıklama, gerekse ID İletişim Danışmanlık AŞ ve Ayşe Barım'ın gündem olduğu saatlerde yaptığı açıklamada sektörde tekelleşmeden söz etti. Biricik'in açıklamasının Ayşe Barım'a bir gönderme mi yoksa destek mi olduğu anlaşılamadı.

        Burcu Biricik'in açıklaması şöyle;

        "Niye böyleyiz biz?

        Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleki etiği ahlakı, bu koca sektörde var olmaya nefes almaya, mesleğini icra etmeye çalışan fakat bir türlü fırsat yaratılamayan, yaratılmadığı gibi köstek de olunan onlarca yetenekli (genel) sektör insanını, o koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük."

        Afra Saraçoğlu, paylaşımını paylaşarak Burcu Biricik'e destek verdi.

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        #serenay sarıkaya
        #Burcu Biricik
        #Afra Saraçoğlu
        #Ayşe Barım

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