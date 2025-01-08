Dün sosyal medyada çıkan bir iddiada; ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ileri sürüldü. Barım’ın bu parayı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı senaryosunun hayata geçirilmesi için aldığı iddia edildi.

REKLAM advertisement1 Ayşe Barım ID İletişim bu söylentileri yalanlayarak, söz konusu iddiayı yargı yoluna taşıdığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. REKLAM

Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, ID İletişim Serenay Sarıkaya da ID İletişim'in bu paylaşımını sosyal medya sayfasında yayımladı.