İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi

İsrail basını, Türkiye-İsrail ilişkileri açısından önemli bir iddiada bulundu. İddiaya göre, Jerusalem Post gazetesine konuşan iki İsrailli Yetkili, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye ilgili bir güvenlik toplantısı düzenlediğini aktardı.

Haberde İran'ın Orta Doğu'da etkisinin kırıldığını düşünen İsrailli yetkililerin, Türkiye'nin artan nüfûzundan çekindiğine değinildi.

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Düzenlenen toplantıya İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve dışişleri bakanlığından birçok kıdemli diplomat katıldı. Toplantıda Türkiye'nin İsrail'e yönelik tehdit durumu ele alınırken, Türkiye'nin bölgede artan nüfûzuna vurgu yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya stratejik meselelerle ilgili rapor sunan Nagel Komitesinin, Türkiye ile savaşa hazır olunması gerektiğine dâir bir rapor yayımladığı bildirildi. Ayrıca komitenin yayımladığı raporda Türkiye'nin adının 10 kere geçmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada İsrail tehlikesinden bahsetmiş ve milletvekillerini bilgilendirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarılarından sonra 8 Ekim'de TBMM'de kapalı oturum düzenlenerek İsrail tehlikesine karşın detaylı bilgiler sunulmuştu.