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        Haberler Dünya Amerika Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi | Dış Haberler

        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi

        ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 21:14 Güncelleme: 08.01.2025 - 22:19
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          ABD basınındaki haberlere göre, Los Angelesta, saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu yerel saatle 10.30da orman yangınları başladı.

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          Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.

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          California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angelesta "acil durum" ilan etti.

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          Bu arada, Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Eaton Kanyonu yakınlarında hızla büyüyen ikinci bir yangın başladı.

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          Poweroutage.us internet sitesine göre, bölgede yaklaşık 250 bin kişi elektriksiz kalırken, yaklaşık 13 bin konut ve iş yeri yangın tehlikesi altında.

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          Los Angeles İtfaiye Departmanı, birkaç kişinin yangın sebebiyle yaralandığını, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin ciddi kafa travması geçirdiğini bildirdi.

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          Bölgedeki birçok okul eğitime ara verme kararı aldı. Elektrik kesintileri nedeniyle metro hatlarında da aksaklıklar yaşanıyor.

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          Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın yerel yetkililerle temasta olduğu bildirildi.

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          Açıklamada, yangın söndürme çalışmaları için federal yardım sunmaya hazır olunduğu belirtildi.

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          ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de maliyetleri karşılamak için federal kaynak sağlanacağını açıkladı.

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