Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı verildi
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ABD basınındaki haberlere göre, Los Angelesta, saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu yerel saatle 10.30da orman yangınları başladı.
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Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.
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California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angelesta "acil durum" ilan etti.
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Bu arada, Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Eaton Kanyonu yakınlarında hızla büyüyen ikinci bir yangın başladı.
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Poweroutage.us internet sitesine göre, bölgede yaklaşık 250 bin kişi elektriksiz kalırken, yaklaşık 13 bin konut ve iş yeri yangın tehlikesi altında.
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Los Angeles İtfaiye Departmanı, birkaç kişinin yangın sebebiyle yaralandığını, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin ciddi kafa travması geçirdiğini bildirdi.
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Bölgedeki birçok okul eğitime ara verme kararı aldı. Elektrik kesintileri nedeniyle metro hatlarında da aksaklıklar yaşanıyor.
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Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın yerel yetkililerle temasta olduğu bildirildi.
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Açıklamada, yangın söndürme çalışmaları için federal yardım sunmaya hazır olunduğu belirtildi.
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de maliyetleri karşılamak için federal kaynak sağlanacağını açıkladı.
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