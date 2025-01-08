Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi

47. ABD Başkanı Donald Trump uzun bir süredir Grönland ve Kanada'nın birer ABD eyaleti olmaları gerektiğini ifade ederken 7 Ocak günü yaptığı açıklamalar ile niyetinin ne denli ciddi olduğunu gösterdi. Trump, Kanada için ekonomik güce başvuracaklarını dile getirirken Grönland'ın "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve Grönland için askeri güç kullanabileceklerini işaret etti.

2022 yılında ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan "Kuzey Kutbu için Ulusal Strateji Planı (National Strategy for the Arctic Region)" isimli raporda Kuzey Kutbu'nun gelecekte önemli bir bölge olacağının altı çizilirken bölgenin ekonomik ve askeri mücadeleye neden olabileceği belirtildi.

Donald Trump Grönland'ın ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak konunun savunma yönüne değindi. Grönland'ı bu derece önemli kılan konulardan biri ise Kuzey Kutbu stratejisi.

Raporda ABD'nin Kuzey Kutbu'nun güvenliği için Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığına (NORAD) son dönemde önemli yatırımlar yaptığı ve Kanada ile iş birliği içinde olunduğuna dair bilgilere yer verildi. Raporda ayrıca ABD'nin ulusal güvenliği adına Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını sürdüreceğine ve var olan askeri varlıkların da geliştirileceğine değinildi.

Yaklaşık 50 sayfalık raporda Grönland'a da yer verildi. Raporda yer alan plana göre ABD'nin Grönland'daki ekonomik varlığı artırılacak ve önemli madenlerin işletilmesi için Gröndland hükûmeti ile iş birliği yapılacak. Ayrıca raporda Grönland ile ulusal güvenlik için tehdit oluşturabilecek unsurlara karşı da yakın temas içinde olunacağının altı çizildi.

Raporda İsveç ve Finlandiya da ön plana çıkarken her iki ülke de 2023 yılından sonra NATO'ya dâhil oldu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dâhil olmasıyla birlikte Baltık Denizi'nin ve Kuzey Kutbu'nun güvenliği de ABD ve NATO ülkeleri açısından pekiştirilmiş oldu.