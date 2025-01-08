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        Haberler Dünya Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm | Dış Haberler

        Bakan Fidan: Kıbrıs için tek yol iki devletli çözümdür

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Bakan Fidan, görüşmenin ardından Ersin Tatar ile birlikte basın toplantısına katıldı. Bakan Fidan basın toplantısında "Kıbrıs için tek yol iki devletli çözümdür." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 18:08 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:22
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        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenlediği ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

        Bakan Fidan basın toplantısında "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın en içten dileklerini getirdiğimi iletmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs'ın yaşadığı izolasyon sessiz bir insanlık suçuna dönüştü. Bunun aynı zamanda sessiz ortakları var. Bu izolasyonun kaldırılması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. KKTC ile her alanda iş birliğini artırmaya devam edeceğiz.

        Adada bir gerçeklik oluşmuş durumda. Kıbrıs'ta iki ayrı toplumun iki ayrı kesimde kendilerini yönetmiştir. Kıbrıs'ın artık hukuki düzenleme ile birlikte iki devletli çözümünün kabul edilmesi gerekiyor. İki devletli çözüm dışında başka bir seçenek olmadığını herkes görüyor. Diğer çözüm yolları da denendi ancak hiçbir sonuç alınamadı. Ancak hayat devam ediyor, bir gerçeklik oluştu ve hayat kendi yolunu akıp buluyor.

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        Kıbrıs cennetten bir köşe. Kıbrıs'ta iki devletli çözümün vuku bulmasıyla enerjisiyle turizmiyle kalkınacağı kesindir. Fakat bunu görmemezlikten gelip ifade etmekten bile imtina eden politikacılar var. Kimse ezberini bozmak istemiyor.

        Kıbrıs Türklerinin azınlık olarak görüleceği diğer türlü çözümler mümkün değil. Hâl böyleyken bunu niçin uluslararası toplum görmüyor?" dedi.

        ERSİN TATAR: EŞİT STATÜ TANINMALI

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise "Adaletsiz olan uluslararası sistemde bizi destekleyen ana vatanımız Türkiye'ye müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygılarımı ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

        Temel haklarımızı engellemek için mücadele eden uluslararası aktörlere bu böyle gidemez dedik. Kıbrıs'da federasyon önerisinin artık Kabul görmeyeceği açıkça belli olmuştur. Federasyonda ısrarcı olan taraflar vardır ancak bizim için isteklerinin bir önemi yoktur.

        Egemen eşit statümüz olursa anlaşma yaparız. Ne Türkiye eski Türkiye'dir ne de Kuzey Kıbrıs eski Kuzey Kıbrıs'tır." diyerek Kıbrıs Adasının geleceğine dair tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

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