Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenlediği ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan basın toplantısında "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın en içten dileklerini getirdiğimi iletmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs'ın yaşadığı izolasyon sessiz bir insanlık suçuna dönüştü. Bunun aynı zamanda sessiz ortakları var. Bu izolasyonun kaldırılması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. KKTC ile her alanda iş birliğini artırmaya devam edeceğiz.

Adada bir gerçeklik oluşmuş durumda. Kıbrıs'ta iki ayrı toplumun iki ayrı kesimde kendilerini yönetmiştir. Kıbrıs'ın artık hukuki düzenleme ile birlikte iki devletli çözümünün kabul edilmesi gerekiyor. İki devletli çözüm dışında başka bir seçenek olmadığını herkes görüyor. Diğer çözüm yolları da denendi ancak hiçbir sonuç alınamadı. Ancak hayat devam ediyor, bir gerçeklik oluştu ve hayat kendi yolunu akıp buluyor.

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Kıbrıs cennetten bir köşe. Kıbrıs'ta iki devletli çözümün vuku bulmasıyla enerjisiyle turizmiyle kalkınacağı kesindir. Fakat bunu görmemezlikten gelip ifade etmekten bile imtina eden politikacılar var. Kimse ezberini bozmak istemiyor.

Kıbrıs Türklerinin azınlık olarak görüleceği diğer türlü çözümler mümkün değil. Hâl böyleyken bunu niçin uluslararası toplum görmüyor?" dedi.