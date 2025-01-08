Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün saat 13.30'da Riva'da toplandı. Kritik toplantıda 'yabancı VAR' hakemi konusu masaya yatırılırken, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alındı.

TFF ayrıca, Süper Lig ve 1. Lig operasyonlarının, kulüplerin de paydaşı olacağı Danışma Kurulu'nun çalışma prensiplerine uygun olarak MHK Başkanı yönetiminde yürütüleceğini duyurdu.

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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz kapsamlı analiz ve değerlendirmeler neticesinde, hakemlik sistemimizin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerin ligin ikinci yarısından itibaren hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzca alınan kararlar doğrultusunda:

Merkez Hakem Kurulu yeniden yapılandırılmakta olup, şirketleşme sürecine uygun kurumsal bir yapı tesis edilecektir.

Süper Lig ve 1. Lig operasyonları, kulüplerimizin de paydaşı olacağı Danışma Kurulu'nun çalışma prensiplerine uygun olarak MHK Başkanı yönetiminde yürütülecektir.

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Süper Lig ve 1. Lig operasyonlarında kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi amacıyla TFF bünyesindeki ilgili uzmanlardan profesyonel destek sağlanacaktır.

Yönetim süreçlerinin şeffaflaştırılması ve profesyonelleştirilmesi kapsamında:

- Hakem atamalarında net ve şeffaf kriterlere bağlı otomatik sistem uygulaması,

- Performans değerlendirmelerinin kulüplerle paylaşılması ve sistematik itiraz süreçleri,

- Profesyonel iletişim yönetimi devreye alınacaktır.

Alt ligler ve amatör liglerin yönetimi diğer MHK üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır.

Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda, diğer alanlarda da planlanan değişiklikler kademeli olarak uygulamaya konulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MHK'NIN YENİ SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Sezon sonuna kadar dönüşüm sürecinde sistem test edilecek. 3 üye Kulüpler Birliği'nden, 2 üye ise MHK'dan gelecek. Statü ve yasal mevzuatın değişecek olması nedeniyle Haziran ayında şirketleşme tamamlanacak ve önümüzdeki sezona hazır olacak.

Danışma Kurulu ayrıca; hakemlerin atanması, eğitilmesi ve performans yönetimi gibi konularda da yetkiye sahip olacak. Kuruldaki 3 üyeyi Kulüpler Birliği seçtiği için hakemlik sisteminde kulüpler de aktif rol oynamış olacak.

Sezon sonuna kadar geçiş sürecinde sistem test edilecek ve şirketleşmeyle ilgili geniş çaplı çalışmalar yapılacak.

MURAT FEVZİ TANIRLI: HOŞ GELDİN HUZUR DİYORUM Hoş geldin huzur diyorum. Kaçınılmaz hal almıştı. Yabancı VAR hakemlerinin skandal hatalar yaptıkları maçlar oldu, ancak bu durum hiç tartışılmadı. Çünkü kulüpler, bu hakemleri kendileri istedi ve yapılan hataları da kabullenmiş oldular. 📺Satır Arası



💥"Hoş geldin huzur diyorum"

🎙️@muratftanirli: Yabancı VAR hakemlerinin skandal hatalar yaptıkları maçlar oldu, ancak bu durum hiç tartışılmadı. Çünkü kulüpler, bu hakemleri kendileri istedi ve yapılan hataları da kabullenmiş oldular. pic.twitter.com/Kw2D9xnDQD — HT Spor (@HTSpor) January 8, 2025 ÖMER FARUK ÜNAL: FEDERASYONUN CİDDİ ÇABASI VARDI İşin buraya geleceği belliydi, kulüplerin bu konuda ciddi bir talebi ve baskısı vardı. Kulüplerde ciddi bir güvensizlik var, ligin ilk yarısı henüz bitmeden buna mecbur kalındı. Yabancı VAR hayırlı olsun diyelim, herhalde bunun hazırlığı yapılmıştır. Kolay bir şey değil, bu nedenle federasyonun ciddi bir çabası var. Tabii, bu işin bir de mali boyutu bulunuyor. 📺Satır Arası



🎙️Ömer Faruk Ünal: Kolay bir şey değil, bu nedenle federasyonun ciddi bir çabası var. Tabii, bu işin bir de mali boyutu bulunuyor. pic.twitter.com/IQjCqQXt1K — HT Spor (@HTSpor) January 8, 2025 UFUK KAAN KARACAN: YABANCI VAR'DAN DOLAYI BUGÜN MUTLUYUM Mevcut hakem kadrosuyla bu işin sezon başından beri yürümeyeceği açıktı. Türk futbol kamuoyu uzun zamandır "yapı var, haksızlık var, usulsüzlük var, şampiyonu başkaları tayin ediyor" gibi kavramların peşine düşmüş durumda. Sahanın içinden uzaklaşıp sahanın dışındaki meselelere odaklanır oldular. Bu nedenle, yabancı VAR’ı "mandacılık" olarak nitelendiren MHK Başkanı’nın kaybettiği bir senaryodan dolayı, en azından bu anlamda bugün mutlu olduğumu söyleyebilirim. 📺Satır Arası



🎙️Ufuk Kaan Karacan: Türk futbol kamuoyu uzun zamandır "yapı var, haksızlık var, usulsüzlük var, şampiyonu başkaları tayin ediyor" gibi kavramların peşine düşmüş durumda. Sahanın içinden uzaklaşıp sahanın dışındaki meselelere odaklanır oldular. Bu nedenle, yabancı… pic.twitter.com/U4O1DSOf65 — HT Spor (@HTSpor) January 8, 2025 ÜMİT METİN YILDIZ: UÇAR GİDERİZ! Uçar gideriz; takımlar harika futbol oynamaya başlar, yönetimler müthiş transferlere imza atar, teknik direktörler ise artık Avrupa'nın sınırlarını zorlar. Bütün problemler böylelikle bitti. Üzülmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Hakemler ve Türk futbolu adına çok üzülüyorum. Ne bu kadar kendi insanını paramparça eden federasyon başkanı gördüm, ne de MHK gördüm. 📺Satır Arası



🎙️@umyldz: Uçar gideriz; takımlar harika futbol oynamaya başlar, yönetimler müthiş transferlere imza atar, teknik direktörler ise artık Avrupa'nın sınırlarını zorlar. pic.twitter.com/I7IYMmCMxU — HT Spor (@HTSpor) January 8, 2025 EMRE EREN: BUNUN SONU NE OLACAK? Çok bir şey katacağını düşünmüyorum. Bunun sonu ne olacak, Türk hakemlerinin itibarsızlaştırılmasının son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun sadece VAR hakemi değiştirilmesiyle yol kat edeceğini düşünenler, bence bugün itibarıyla yanıldılar. 📺Satır Arası



🎙️ @emreeren76: Türk futbolunun sadece VAR hakemi değiştirilmesiyle yol kat edeceğini düşünenler, bence bugün itibarıyla yanıldılar. pic.twitter.com/uxixkSOFK7 — HT Spor (@HTSpor) January 8, 2025 GÜRCAN BİLGİÇ: İKİ KARARI DA DOĞRU BULUYORUM Aslında iki karar var, birisi danışma kurulu. İkincisi de VAR hakemlerinin yabancı olması. İki kararın da arkasındayım, doğru buluyorum. Geçmişte hakemlerin kararlarının lehte veya aleyhte olması şampiyonluk yarışında veya küme düşme hattında belirleyici oldu. Güven ortamı oluşmadığı zaman konuşulacak futbol da kalmıyor. TFF değişti, MHK değişti hatta hakemler de değişti ama kararlar aynı kaldı. 📺Satır Arası



🖍️ "İki kararın da arkasındayım, doğru buluyorum."

🎙️HT Spor yorumcusu @gurcanbilgic, yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/iIJ7tnaUEP — HT Spor (@HTSpor) January 8, 2025