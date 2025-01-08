İran'ın başkenti taşınacak

İran Hükümet Sözcüsü Fatemeh Mohajerani, Tahran'ın süregelen aşırı nüfusunu, elektrik kesintisi ve su kıtlığı sorunlarını aşmak için başkenti başka bir bölgeye taşımayı planladıklarını duyurdu.

Yetkililer, bu değişimin stratejik ve ekonomik fayda sağlayacağını vurgularken, bazıları da başkenti Tahran'dan taşımanın finansal talepler konusunda sorun çıkaracağını dile getirdi.

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Hükümet Sözcüsü Mohajerani, "Yeni başkent kesinlikle güneyde, Mekran bölgesinde olacak ve bu konu şu anda üzerinde çalışılıyor" dedi. Sözcü, Tahran'ın su kıtlığı da dahil olmak üzere artan ekolojik baskılarını vurguladı ve hareketin uygulanabilirliğini incelemek ve Makran bölgesinde deniz tabanlı bir ekonomi geliştirmek için iki konseyin kurulduğunu duyurdu.

REKLAM Başkentin değiştirilmesine ilişkin iki ayrı heyetin oluşturulduğunu belirten Mohajerani, "Bir heyetimiz Tahran'daki mevcut sorunları çözmeye odaklanıyor. Diğer heyetimiz ise deniz ticareti üzerine çalışmalar yapmakta. Bu anlamda Mekran stratejik konumda olan bir yer. Tüm önde gelen akademisyenler, sosyologlar, mühendisler ve alanında uzman isimlerden bu konuda yardım ve iş birliği talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN TALİMAT VERMİŞTİ İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkentin Tahran’dan başka bir şehre taşınması gerektiğini belirtmiş ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’e talimat verdiğini ifade etmişti. Pezeşkiyan, Tahran'ın başkent olarak kalmasının sürdürülemez olduğunu söyleyerek, "Tahran için ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Ülkenin yeni ekonomik ve siyasi merkezini daha güneye ve denize yakın bir noktaya taşımak zorundayız" demişti.

Pezeşkiyan, geçen hafta yaptığı açıklamada başkentin Basra Körfezi'ne daha yakın bir yere taşınması gerektiğini savunmuş ve "Hammaddeleri güneyden merkeze taşımak, işlemek ve ihracat için güneye geri göndermek rekabet kapasitemizi tüketiyor." ifadelerini kullanmıştı. *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.