Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Adrenalin, endorfin ve daha fazlası! Egzersizin ilk 10 dakikasında vücudunuzda bakın neler oluyor!

        Adrenalin, endorfin ve daha fazlası! Vücudunuzun egzersizin ilk 10 dakikasında değişebileceğini biliyor muydunuz?

        Hareket ettiğiniz ilk dakikalarda vücudunuzda neler olduğunu biliyor musunuz? Kalp hızı, kan akışı ve nefes alıp verme düzeni tamamen değişirken beyniniz de bu tempoya uyum sağlar. Egzersizin arkasındaki bu bilimsel mucizeye gelin birlikte bakalım! İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Egzersizin ilk dakikalarında vücudunuz şaşırtıcı şekillerde değiştir. Kalp hızınız hızla artar, solunumunuz derinleşir ve kaslarınız harekete geçer. Bu fiziksel değişimler sadece performansınızı desteklemekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınız için de önemlidir. Gelin, egzersizin ilk 10 dakikasında vücudunuzda neler olduğuna yakından bakalım!

        • 2

          KALBİNİZ HIZLANIYOR

          Egzersiz düşüncesi bile vücudunuzda şok edici değişimlere yol açabilir. Leeds Üniversitesi Egzersiz Fizyolojisi bölümünden Matthew Lancaster, "Egzersizi düşünmek bile kalp hızını arttırır ve kan basıncını yükseltebilir," diyor.

        • 3

          Bu tepki, stres hormonu norepinefrin sayesinde oluşur. Norepinefrin seviyeleri artarken kalp hızınız ve kan basıncınız artar, bu da besin maddelerinin kaslara hızla ulaşmasını sağlar.

        • 4

          Egzersiz başladığında, bu süreç daha da hızlanır. Kaliforniya merkezli kardiyolog Dr. Heather Shenkman, "Egzersizin ilk dakikalarında kalp atış hızı 20-50 atım artabilir ve bazen daha fazlası bile mümkün," diyor.

        • 5

          Yükselen kalp hızı, vücudun daha fazla oksijen ve besin maddesi taşımasını sağlar. Bu adaptasyonlar, düzenli egzersiz yapanlarda daha verimli bir şekilde gerçekleşir.

        • 6

          KAN AKIŞI YÖNLENİR

          Egzersiz sırasında vücut, kaynaklarını daha etkin kullanır. Kalp ve damar sisteminiz, kasların artan enerji ihtiyacını karşılamak için kan akışını yeniden düzenler. Örneğin, sindirim sistemine daha az kan gönderilirken iskelet kaslarına daha fazla oksijen ve glikoz taşınır.

        • 7

          AXA Health’in başlı hekimlerinden John Burke, "Egzersizin ilk aşamasında sinir sistemi, kas liflerini harekete geçirmek için elektrik sinyalleri gönderir," diyor. Bu mekanizma, kasların enerji ihtiyacını karşılamak için oksijen ve kan akışını artırır.

        • 8

          SOLUNUM SİSTEMİNİZ HIZLANIYOR

          Egzersizin ilk dakikalarında kasların artan oksijen ihtiyacı, solunum sisteminizin devreye girmesine neden olur. Diyafram ve göğsün etrafındaki kaslar daha fazla oksijen almak için daha yoğun çalışır. Solunumunuz, dinlenme haline kıyasla 15 kata kadar artabilir. Bu sadece enerji sağlamakla kalmaz, aynı zamanda karbon dioksit gibi atık maddelerin atılmasına yardımcı olur.

        • 9

          BEYİN HIZLANIYOR

          Egzersiz sadece vücudunuzu değil, zihninizi de harekete geçirir. Egzersizin ilk dakikalarında beyniniz daha aktif hale gelir. İngiltere merkezli psikolog Ritz Birah, bu dönemde beynin daha fazla oksijen ve besin maddesi alarak odaklanma ve uyanıklık seviyelerini artırdığını söylüyor.

        • 10

          Birah, bu süreçte nöroplastisite—beynin yeni bağlantılar kurma yeteneği—üzerine olumlu etkiler olduğunu ifade ediyor. "Hafıza ile ilişkili hipokampus gibi bölgelerde yeni nöronlar oluşur," diyor. Aynı zamanda adrenalin patlaması size enerji verirken endorfin salgısı, ruh halinizi iyileştirip stresi azaltabilir.

        • 11

          KALBİNİZİN YENİDEN PROGRAMLANMASI

          Egzersizin daha ilk dakikasında bile kalbiniz yeni bir programa adapte olur. Bu adaptasyonları anlamak, düzenli bir egzersiz rutinine sadık kalmanızı kolaylaştırabilir.

        • 12

          KASLARINIZIN ENERJİ STRATEJİLERİ

          Kaslarınızın metabolik tepkileri, enerji ihtiyacını karşılamak için devreye girer ve fosfokreatin (PCr) depoları ilk 10 saniyelik enerji için kullanılır.

        • 13

          AKCİĞERLERİNİZİN RİTMİ

          Akciğerler, hem enerji sağlamak hem de toksinleri uzaklaştırmak için çok yoğun bir tempo ile çalışır.

        • 14

          BEYİN VE DUYGUSAL DURUMUNUZ

          Egzersizle beyin aktivitenizin artması, zihin açıklığına katkı sağlarken endorfin salgısı stresi azaltır.

        • 15

          Egzersizin ilk 10 dakikası, hem zihinsel hem fiziksel bir yeniden doğuş dönemidir. Bu önemi kavrayıp harekete geçmek, sağlıklı bir yaşam için atılacak ilk adımdır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Adliyeye sevk edildi
        Adliyeye sevk edildi
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        Habertürk Anasayfa