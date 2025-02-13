Christopher Nolan, yeni filmi için Ordu'yu seçti

2024'te 7 dalda Oscar kazanan 'Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan, 2026'da gösterime çıkaracağı yeni filmi 'The Odyssey'nın bir bölümünü Türkiye'de çekecek. Nolan, çekim yeri olarak Ordu’daki Yason Burnu Yarımadası olarak belirledi.

REKLAM advertisement1 'The Odyssey'nın çekimlerinin bir bölümünün Yason Yarımadası'nda çekileceği şöyle duyuruldu;

'The Odyssey'; Truva Savaşı'ndan sonra Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu ve eşi Penelope ile yeniden bir araya gelmesini konu ediyor. Truva Savaşı'ndan sonra Kral Odysseus ailesinin yanına dönmek ister. Ancak eve dönüş yolu sanıldığından daha zordur. Çünkü Odysseus, tehlikelerle dolu uzun bir macerayla karşı karşıyadır.

Christopher Nolan REKLAM Filmin kadrosunda; Charlize Theron, Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway ve Robert Pattinson gibi Hollywood yıldızları bulunuyor. Charlize Theron Matt Damon Anne Hathaway

Ordu'ya 35 km mesafede bulunan Yason Burnu Yarımadası'nın adı; Argonotlar ile beraber burada karaya çıkan Yason'dan kalmıştır. Burnun alt tarafında 'Panaya' adında eski manastır / kilise bulunuyor. Yason Burnu Yarımadası, çok eski bir yerleşim yeri. M.S 3'üncü yüzyılda Hıristiyanlar, Giresun'da Hz. İsa'nın doğumunu kutladıktan sonra buraya gelerek Işıklar Bayramı'na katıldı. Bu yarımada, Argonotların İason önderliğinde Altın Post'u arama hikâyelerinin anlatıldığı Argonautika Efsanesi ile de bir hayli ünlü.