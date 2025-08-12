Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'

Koyda, dalgaların şekillendirmesiyle oluşan doğal mağaranın da bulunduğunu anlatan Okan, şunları söyledi:

"Doğa bu koya çok güzel şekil vermiş. Büyüklü küçüklü o mağaralara da ilgi oldukça yoğun. Özellikle su sporları tercih eden misafirlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Güneşin doğuşunda SUP board yapmaya gelen misafirlerimiz o mağaralara ciddi ilgi gösteriyor. Burada bayramlarda özellikle 8-10 bin misafirimizi ağırladığımız günler oluyor. Hafta sonları, özellikle pazar günleri 6-7 bin misafirimizi ağırlıyoruz. Burası hafta sonu, hafta içi, tatil günlerinizi huzurla ve güvenle geçirebileceğiniz hem denizden faydalanabileceğiniz hem de mangal yapabileceğiniz bir yer."