Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
Beşiktaş, Jadon Sancho için yoğun çaba içerisinde bulunurken olumsuz senaryoya karşın alternatif diğer isimler için de girişimlerini sürdürüyor.
- 1
Bu isimlerden birisi de Armand Lauriente. Sunderland'e transferi son anda gerçekleşmeyen Fransız sol kanat için siyah-beyazlılar, hem Sassuolo hem de oyuncu cephesiyle temasları hızlandırdı.
- 2
Sancho gibi Lauriente isminin de hem teknik ekip hem yönetim içerisinde büyük kabul gördüğü aktarıldı.
- 3
Sassuolo, oyuncusuna 15-20 milyon Euro aralığında bir bonservis istiyor. 26 yaşındaki yıldızın yıllık ücret olarak maliyetinin ise Sancho'dan daha düşük olduğu aktarıldı.
-
- 4
Beşiktaş, farklı talipleri de bulunan Lauriente konusunda görüşmeleri sürdürecek.
- 5