Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı! - Galatasaray Haberleri

        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!

        Galatasaray'dan ayrılan İspanyol golcü Alvaro Morata, sarı-kırmızılı camia için veda mesajı yayımladı. Yıldız forvet, veda mesajında yönetime sitemde bulunurken, "Verilen sözlerin ve temel değerlere duyulan saygının korunmadığı anlar oldu. Son ana kadar verilen taahhütler yerine getirilmedi; öyle ki, emeğimle kazandığım maaşımın bir kısmından ve diğer sözleşmesel haklarımdan feragat etmek zorunda kaldım (yayınlanan rakam doğru değildir)." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 10:07 Güncelleme: 12.08.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'da sözleşmesi karşılıklı feshedilen ve Milan'a geri dönen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, veda mesajında teknik ekibe, oyunculara ve taraftara teşekkür ederken, yönetimi ise eleştirdi.

        İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türkiye halkı, bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için size içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri beni hoş karşıladınız ve desteğiniz kariyerim boyunca yaşadığım en olağanüstü şeyler arasında oldu." dedi.

        Kendisine verilen bazı sözlerin tutulmadığını savunan İspanyol futbolcu, "Maalesef kulüpteki tecrübem için aynı şeyi söyleyemiyorum. Verilen sözün ve temel değerlere saygının sağlanmadığı anlar oldu. Maaşımın bir kısmından ve kazandığım diğer sözleşme haklarından vazgeçmekten başka çarem kalmadığı noktaya kadar (yayınlanan rakam doğru değildir) verilen taahhütler sonuna kadar yerine getirilmedi. Benim için hayatta ve işte asla kırılmaması gereken ilkeler vardır, her insanın haklarına saygı gibi. Kazanılanları tanıyamamak ve telafi edememek, benim için kabul edilemez ve inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır." ifadelerini kullandı.

        İstanbul'un ve Galatasaray taraftarlarının hep kalbinde olacağını vurgulayan Morata sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu konuların genellikle açıkça konuşulmadığını biliyorum ancak taraftarlara yaşananların gerçek açıklamasını vermenin doğru olduğuna inanıyorum. Siz ve İstanbul şehri hep kalbimde kalacaksınız, bugün ve gelecekte en iyisini diliyorum. Teknik direktöre ve muhteşem kadrosuna da ayrıca teşekkür ediyorum. Galatasaray tarihini yazmaya devam edeceğinize eminim. Paylaştığımız anlar için tüm ekip arkadaşlarıma ve antrenman tesislerinde çalışan herkese yürekten teşekkürler."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza
        Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Habertürk Anasayfa