        Son dakika: Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, belediyeden ihale alanların Muhittin Böcek'e 195 milyon TL rüşvet verdiği ileri sürüldü

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 12.08.2025 - 09:11 Güncelleme: 12.08.2025 - 09:48
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında yeni bir dalga operasyon bugün gerçekleştirildi. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden dönen 195 milyon TL’lik rüşvet iddiası dosyaya girdi.

        Habertürk Haber Merkezi'nden Yasin Anzerli'nin haberine göre; Antalya İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün bugün gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde aramalar yapıldı.

        Soruşturma, ihale süreçlerinden altın kasalarına ve lüks araç alımlarına uzanan çarpıcı detaylar içeriyor. Savcılık, eldeki bilgi ve belgeler kapsamında 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyım atanmasını talep ediyor.

        İHALE SONRASI MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk operasyonunun son dalgasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.’nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek’e 195 milyon TL rüşvet verdiği kaydedildi.

        Yapılan teknik incelemelerde paraların, Finike’deki bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı bir kısmının ise elden teslim edildiği öğrenildi. Paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı tespit edildi.

        KUYUMCULAR VE DÖVİZ BÜROSU ÜZERİNDEN PARA AKLAMA

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin para transferlerini sahte döviz alım-satım ya da hurda altın satışı gibi gösterdiği; kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümü, lüks araç alımlarında kullanıldığı öğrenildi. Araçlar önce farklı isimler üzerine tescil edildi, ödemeler ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldı.

        55 MİLYON TL, 80 MİLYON TL, 25 MİLYON TL VE 35 MİLYON TL TUTARLI DEV PARA TRANSFERLERİ

        Şüpheli iş insanı verdiği ifadesinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Gökhan Böcek’e rüşvet amacıyla kendisinin 55 milyon TL ve ortağının 80 milyon TL rüşvet transferlerini ve bu bağlamda bir döviz firması üzerinden hareket ettiklerini itiraf etti.

        Şüpheli iş insanı para transferlerinin detaylarına dair ayrıntılı bilgiler verirken bu paraların belediyede ile sorunların çözülmesi, arsa ve inşaat izinleri gibi konularda “ilişki” kurmak amacıyla vermek durumunda kaldıklarını teyit etti.

        Başka bir iş insanının ise İzmir’de yaşadığı; Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir ihalesinden 3 gün gelip yine aynı dövizciden 10 milyon TL, ihale sonrası ise 15 milyon TL tutarlı düzmece bir işlem yaptığı öğrenildi.

        Savcılık ihale öncesi ve sonrası yapılan işlemleri incelemeye alarak bu işlemlerin yolsuzluk soruşturması kapsamında verilmiş rüşvetler olduğunu tespit etti.

        Yolsuzluk operasyonunun önceki dalgasında ise iş insanı Y.Y.’nin yaklaşık 35 milyon TL tutarında Belediye Başkanı Böcek’e ve oğluna rüşvet verdiği tespit edilmişti.

        1 DÖVİZ BÜROSU VE 2 KUYUMCU İÇİN KAYYUM TALEBİ

        Muhittin Böcek’in, oğlunun ve eski gelininin isminin geçtiği yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Antalya’da Finike Dövizciliğin merkezde yer aldığı, iddialara göre altın ve döviz transfer zincirinde kritik rol oynadığı belirtiliyor.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının bu kapsamda para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyım atanmasını talep ettiği ifade ediliyor.

