Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İtalya'da yeni uygulama: Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza verilebilecek | Dış Haberler

        İtalya'da yeni uygulama: Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza verilebilecek

        İtalya'da önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanacak yeni yönetmelikle yola veya yol kenarına çöp atanlara, 18 bin euroya kadar para cezası verilebilecek. Sürücüler çöplerini bir doğa koruma alanına atarlarsa, ehliyetleri iptal edilebilir ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 08:13 Güncelleme: 12.08.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya'da, Cumartesi günü yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, yola ya da yol kenarına çöp atanlar yeni cezalarla karşılaşacak.

        Cumartesi günü yürürlüğe girecek düzenlemeyle, araçlarının camından yola veya yol kenarına çöp atan sürücülere 18 bin euroya kadar para cezası verilebilecek.

        Mendil, plastik şişe ve sigara izmariti gibi maddeler için bin 188 euroya kadar para cezası uygulanacak.

        DOĞA KORUMA ALANINA ÇÖP ATARLARSA EHLİYETE EL KONULABİLİR

        Sürücüler çöplerini bir doğa koruma alanına atarlarsa, ehliyetlerine el konulabilir veya hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

        REKLAM

        Yasadaki bir diğer değişiklikle, çöp atan kişilerin artık suçüstü yakalanıp polis tarafından durdurulması gerekmiyor. Bu uygulamayla suçun yaygın olarak kullanılan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi yeterli olacak.

        TURİSTLER İÇİN DE GEÇERLİ

        İtalyan basınında haberlere göre, ülkede çöpler genellikle hem şehir içinde hem de kırsal yollarda ve otoyollarda yollara atılıyor.

        Turistlerin yoğun olarak tercih ettiği bölgelerde bile, bazı sokaklar çöplük gibi görünebiliyor. Ayrıca yeni düzenlemeler yabancı turistler için de geçerli.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı
        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Habertürk Anasayfa