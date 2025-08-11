Galatasaray'da Pavard sürprizi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Inter forması giyen Fransız sağ bek Benjamin Pavard'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
- 1
Galatasaray yönetimi transferde kolları yeniden sıvadı. Kaleci ve sağ bek başta olmak üzere eksik bölgelere takviye konusunda çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 2
Galatasaray'ın, Inter'in yıldız sağ beki Benjamin Pavard için harekete geçtiği öne sürüldü.
- 3
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; sarı-kırmızılıların Fransız beke ilgisinin nabız yoklama düzeyinde olduğu, henüz resmi tamasların başlamadığı kaydedildi.
-
- 4
Pavard için aracılar üzerinden dolaylı temas kuran sarı-kırmızılıların, önümüzde günlerde transferle ilgili somut adımlar atabileceği ifade edildi.
- 5
TAM BİR JOKER
Asıl mevkisi sağ bek olan 29 yaşındaki yıldız, savunmada çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Fransız milli futbolcu, stoper olarak da başarıyla görev yapabiliyor.
- 6
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun, Inter ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
-
- 7
Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta görev yapan Pavard, 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
- 8