        Galatasaray'da Pavard sürprizi!

        Galatasaray'da Pavard sürprizi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Inter forması giyen Fransız sağ bek Benjamin Pavard'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 13:54 Güncelleme: 11.08.2025 - 13:54
        • 1

          Galatasaray yönetimi transferde kolları yeniden sıvadı. Kaleci ve sağ bek başta olmak üzere eksik bölgelere takviye konusunda çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        • 2

          Galatasaray'ın, Inter'in yıldız sağ beki Benjamin Pavard için harekete geçtiği öne sürüldü.

        • 3

          İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; sarı-kırmızılıların Fransız beke ilgisinin nabız yoklama düzeyinde olduğu, henüz resmi tamasların başlamadığı kaydedildi.

        • 4

          Pavard için aracılar üzerinden dolaylı temas kuran sarı-kırmızılıların, önümüzde günlerde transferle ilgili somut adımlar atabileceği ifade edildi.

        • 5

          TAM BİR JOKER

          Asıl mevkisi sağ bek olan 29 yaşındaki yıldız, savunmada çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Fransız milli futbolcu, stoper olarak da başarıyla görev yapabiliyor.

        • 6

          Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun, Inter ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

        • 7

          Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta görev yapan Pavard, 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

