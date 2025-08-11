Habertürk
        Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'ye satılan Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'ye satılan Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak

        ABD Başkanı Trump ve Rus lider Putin'in, 2018 yılında Helsinki'de gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşmenin ardından yıllar sonra ilk kez bu hafta Alaska'da bir araya gelmesi planlanıyor. Rus lider Putin, 1876'da ABD'nin Rus İmparatorluğu'ndan satın aldığı Alaska eyaletini ilk ziyaret eden Rus lider olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 12:02 Güncelleme: 11.08.2025 - 12:02
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1876’da ABD’nin Rus İmparatorluğu'ndan satın aldığı Alaska eyaletini ilk ziyaret eden Rus lider olacak.

        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna meselesi ve ikili ilişkileri görüşmek üzere 15 Ağustos’ta bir araya gelmeyi planlayan Putin, uzun yıllardan sonra ABD’ye ilk kez gidecek. 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere New York’a giden Putin’in bu ziyareti, son ABD ziyareti olarak kabul ediliyor.

        İLK RUS LİDER OLACAK

        Geçmişte ABD’yi Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov, Boris Yeltsin ve Dmitriy Medvedev ziyaret etse de Putin, Alaska’ya giden ilk Rus lider olarak tarihe geçecek.

        1732'DE KEŞFEDİLDİ

        Mihail Gvozdev ve İvan Fedorov adlı iki kaşif tarafından 1732’de keşfedilen Alaska, sonraki yıllarda tüccarlar tarafından değerlendirilmeye başlandı. Başlangıçta Rus toprağı olan bölge, Rus Devletine kürk ticareti üzerinden gelir sağlıyordu. 1799’da bölgede Rus-Amerikan Şirketi kuruldu.

        Kırım Savaşı sırasında böylesine uzak ve jeopolitik açıdan hassas bir bölgeyi yönetme ve korumanın maliyetinin potansiyel kardan daha ağır olduğu ortaya çıktı.

        1867'DE ABD'YE SATILDI

        Alaska’nın satılması fikri, ilk kez 1857’de Rus Çarı 2. Aleksandr’ın kardeşi Knez Konstantin Nikolayeviç tarafından ortaya atıldı. Daha sonra Çar 2. Aleksandr’ın onayıyla Alaska, 30 Mart 1867'de ABD’ye satıldı. Yaklaşık 1 milyon 518 bin 800 kilometrekarelik alan karşılığında ABD, Ruslara o dönemde 7 milyon 200 bin dolar ödedi. Bu rakamın bugünkü değeriyle 150 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

        EN SON 2018'DE GÖRÜŞTÜLER

        ABD Başkanı Donald Trump, 2016-2020 yılları arasındaki bir önceki başlangıç döneminde 2018 yılında düzenlediği Avrupa gezisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyle tamamlamıştı.

        İki lider, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelmişti. Zirvenin ardından Trump, zirvenin iki ülke arasındaki ilişkileri önemli ölçüde iyileştirdiğine inandığını söylemiş ve "İlişkimiz hiç bu kadar kötü olmamıştı. Ancak yaklaşık dört saat önce bu durum değişti. Buna gerçekten inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        ABD ise Alaska’yı hem stratejik hem de ekonomik potansiyel olarak değerlendirdiği için satın aldı. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı William H. Seward, buzdan başka bir şey olmayan uzak ve işe yaramaz görülen bir toprağın satın alınmasına neden olduğu için birçok Amerikalı tarafından eleştirildi ve bu durum "Seward’ın çılgınlığı (Seward’s Folly)" olarak adlandırıldı.

        Yıllar sonra Alaska’nın altın, petrol, doğal gaz, balıkçılık ve stratejik açıdan değerli olduğu ortaya çıkınca bu eleştiriler, yerini "ABD’nin en karlı toprak alımı" yorumuna bıraktı.

        ALASKA ZAMANIN DA DÖNÜM NOKTASI

        ABD’ye ait Alaska’dan Bering Boğazı’nı geçerek Rusya’nın Çukotka bölgesine kadar olan mesafe 86 kilometre. Burada Rusya’ya ait Büyük Diomede Adası (Ratmanov) ile ABD’ye ait Küçük Diomede Adası arasında 3,8 kilometrelik mesafenin ortasından iki ülke arasındaki sınır geçiyor.

        Rusya ile ABD sınırını oluşturan bu bölge, saat diliminin değiştiği önemli bir noktadır. "Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi" buradan geçmektedir. ABD sınırları içinde 15 Ağustos 2025’te gerçekleşecek Putin-Trump zirvesi sırasında sınırın hemen yanındaki Rusya’da takvimler, 16 Ağustos 2025’i gösterecek.

        İki ülke arasındaki bu kısa mesafeye rağmen zaman farkı 21 saat.

