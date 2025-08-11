Galatasaray'dan Sacha Boey operasyonu!
Galatasaray, Sacha Boey için Bayern Münih'le önemli ölçüde anlaştı; Fransız yıldızın önceliği ise Bayern'de kalmak, alternatifi Fransa...
Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey’i yeniden kadrosuna katmak için Bayern Münih ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Ancak transferin önündeki en büyük engel, oyuncunun maaş beklentisi.
Fransız sağ bek, Bayern Münih’e transfer olurken brüt 3 milyon euro maaş almıştı. Galatasaray’a dönüş için ise net 5 milyon euro talebinde bulunuyor.
Sarı-kırmızılı yönetim ise oyuncuya, Bayern’deki brüt maaşını net ödemeyi öneriyor.
Taraflar arasındaki bu pürüz henüz aşılamazken, Boey’in şu aşamada Türkiye’ye dönme isteğinin düşük olduğu ifade ediliyor.
24 yaşındaki futbolcunun önceliği Bayern Münih’te kalarak forma şansı bulmak. Eğer bu gerçekleşmezse, sonraki planı ise ülkesine dönmek.
Kariyer hedefleri arasında Fransa Milli Takımı forması giymek olan Boey, bu nedenle Ligue 1’de göz önünde olacak bir kulüpte oynamaya daha sıcak bakıyor.
Oyuncu, geçmişte Marsilya ile prensip anlaşmasına varmış ancak Bayern ile Marsilya, bonservis bedeli konusunda uzlaşamamıştı.
Galatasaray cephesi ise Boey’in transferinde ısrarcı olsa da, maaş konusundaki farkın kapanması transferin kaderini belirleyecek.