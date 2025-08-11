Habertürk
        Galatasaray'dan Sacha Boey operasyonu!

        Galatasaray'dan Sacha Boey operasyonu!

        Galatasaray, Sacha Boey için Bayern Münih'le önemli ölçüde anlaştı; Fransız yıldızın önceliği ise Bayern'de kalmak, alternatifi Fransa...

        Giriş: 11.08.2025 - 10:42 Güncelleme: 11.08.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey’i yeniden kadrosuna katmak için Bayern Münih ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Ancak transferin önündeki en büyük engel, oyuncunun maaş beklentisi.

        • 2

          Fransız sağ bek, Bayern Münih’e transfer olurken brüt 3 milyon euro maaş almıştı. Galatasaray’a dönüş için ise net 5 milyon euro talebinde bulunuyor.

        • 3

          Sarı-kırmızılı yönetim ise oyuncuya, Bayern’deki brüt maaşını net ödemeyi öneriyor.

        • 4

          Taraflar arasındaki bu pürüz henüz aşılamazken, Boey’in şu aşamada Türkiye’ye dönme isteğinin düşük olduğu ifade ediliyor.

        • 5

          24 yaşındaki futbolcunun önceliği Bayern Münih’te kalarak forma şansı bulmak. Eğer bu gerçekleşmezse, sonraki planı ise ülkesine dönmek.

        • 6

          Kariyer hedefleri arasında Fransa Milli Takımı forması giymek olan Boey, bu nedenle Ligue 1’de göz önünde olacak bir kulüpte oynamaya daha sıcak bakıyor.

        • 7

          Oyuncu, geçmişte Marsilya ile prensip anlaşmasına varmış ancak Bayern ile Marsilya, bonservis bedeli konusunda uzlaşamamıştı.

        • 8

          Galatasaray cephesi ise Boey’in transferinde ısrarcı olsa da, maaş konusundaki farkın kapanması transferin kaderini belirleyecek.

