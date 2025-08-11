Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mourinho'dan Feyenoord'u yıkım planı! - Futbol Haberleri

        Mourinho'dan Feyenoord'u yıkım planı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanşında 12 Ağustos Salı akşamı (yarın) Feyenoord'u konuk edecek. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'ndaki mücadeleden en az iki farkla galip ayrılarak play-off biletini almaya çalışacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun zorlu mücadelede takımını çift santrforla sahaya sürebileceği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 09:44 Güncelleme: 11.08.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Salı akşamı (yarın) Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle Kadıköy'de karşılaşacak.

        • 2

          Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        • 3

          FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

          Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak.

        • 4

          Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        • 5

          TALISCA DÖNÜYOR

          Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.

        • 6

          Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, Feyenoord maçında formasına kavuşuyor.

        • 7

          İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.

        • 8

          YIKIM PLANI: ÇİFT SANTRFOR

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, rövanş müsabakasında kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

        • 9

          Hollanda'daki müsabakaya kulübede başlayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'ya ilk 11'de şans vermeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, Feyenoord karşısında sahaya çift forvet sürebilir. Mourinho'nun Feyenoord karşısında Duran-En-Nesyri ikilisiyle gol aramayı düşündüğü öğrenildi.

        • 10

          FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

          UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

        • 11

          Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

          İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı
        İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İsrail gazetecilerin çadırını hedef aldı: 5 gazeteci öldü!
        İsrail gazetecilerin çadırını hedef aldı: 5 gazeteci öldü!
        2 bölgede yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölgede yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Bir ülke daha Filistin'i tanıyacak
        Bir ülke daha Filistin'i tanıyacak
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
        Habertürk Anasayfa