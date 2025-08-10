AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü. Çevre illerden de AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir bina yıkıldı.

Binanın yıkılmadan önceki hali.

YIKILAN BİNADA DİNLEME YAPILIYOR

6.1'lik Balıkesir depreminde yıkılan binada dinleme yapılıyor.

Sındırgı ilçesinde yıkılan binada depremin hemen ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından binada olduğu tahmin edilen 6 kişi de sağ olarak kurtarıldı.

EKİPLER DİNLEME YAPIYOR

Enkazdan Nihat Önbaş, Ayşe Güleş, Necmi Balaban ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin ardından sağ olarak çıkarılmasının ardından Hamide Önbaş da sağ olarak kurtarıldı. Enkazın altında başka bir insan olma ihtimaline karşı ses dinlemesi yapılıyor. Enkaz üzerinde belli aralıklarla konuşlanan ekipler, en ufak bir sesi bile dinlemeye çalışıyor. Etrafta olanların bir adım bile atmasını istemeyen ekipler, tüm ihtimalleri değerlendiriyor.

DEPREM EN ÇOK BU 4 İLDE HİSSEDİLDİ AFAD'dan yapılan son açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar; 0 – 3.0 arası, 15 adet 4.0 - 5.0 aras, 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında; 319 personel, 79 araç görev yapmaktadır. 24 HASAR İHBARI GELDİ Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır. An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Kaymakamlık binası karşısında bulunan ve depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binadan 6 kişi sağ olarak kurtarıldı, yaralıların tedavisi sürüyor. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan, "Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun." dedi.

"Tarama çalışmaları sürecek" SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: 4 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın Habertürk'e yaptığı açıklamaya göre, ilçenin yüzde 60-70'ine ulaşıldı. Can kaybı bilgisi bulunmuyor. Sak, köylerden gelen ihbarlarla birlikte 10'dan fazla bina yıkıldığını aktardı. Depremin ardından yıkımın yaşandığı Balıkesir'in Gölcük Köyü'nden bir kare... BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA Habertürk TV'ye konuşan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Umudumuz hiçbir can kaybı olmadan atlatabilmek. Burada organizasyon içindeyiz. Şu ana kadar Sındırgı haricinde bize ulaşan bir şey yok. Yıkılan bazı binalar var hepsini kontrol ediyoruz." dedi.

Depremin ardından Habertürk TV yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Zafer Akçığ, "Bu tür depremler normal ölçülerde her şey kuralına uygunsa hiçbir hasar yapmaması gereken depremler ama ülkemizin yapı stoku göz önüne alınırsa hasarlar olabiliyor" dedi. Artçıların olduğunu ve bunun da rahatlatıcı bir haber olduğunu kaydeden Akçığ, "Sönümlemeye doğru gidiyor demektir" dedi. BİR ARTÇI DEPREM DAHA #DEPREM

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-08-10

Saat:20:01:21 TSİ

Enlem:39.21667 N

Boylam:28.15056 E

Derinlik:6.78 km

An itibarıyla,… — AFAD (@AFADBaskanlik) August 10, 2025 Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığını bildirdi. Yerlikaya açıklamasında, "Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. Balıkesir Sındırgı ilçe merkezinde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. SINDIRGI BEŞİK GİBİ Son birkaç günde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hissedilir büyüklükte depremler meydana geliyor. 2 gün önce yine Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Dün 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 6.1'lik depremden birkaç saat önce de 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.