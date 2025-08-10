Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Gemiden denize girdi, kayboldu! Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü! | Son dakika haberleri

        Gemiden denize girdi, kayboldu! Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!

        Mersin'de denizcilik fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Berkan Aslan, staj yaptığı gemi demirliyken serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra kaybolduğunu fark eden gemi çalışanları durumu ekiplere bildirdi. Kahreden olayda başlatılan arama çalışması sonucunda Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 12:35 Güncelleme: 10.08.2025 - 12:35
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Mersin açıklarında staj yaptığı gemiden serinlemek için denize giren denizcilik fakültesi öğrencisi Berkan Aslan (23) boğuldu.

        DHA'nın haberine göre İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 4'üncü öğrencisi Berkan Aslan, dün Mersin açıklarında staj yaptığı gemi demirliyken serinlemek için denize girdi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Bir süre sonra Aslan'ın kaybolduğunu fark eden gemi çalışanları, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

        Yazı Boyutu
