Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Alevlerin arasında kaldılar! | Son dakika haberleri

        Alevlerin arasında kaldılar!

        Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda dün çıkan yangında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin arasında kaldı. O anlara ait arazözden çekilen kamera görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.08.2025 - 23:53 Güncelleme: 09.08.2025 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alevlerin arasında kaldılar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de dün çıkan ve kontrol altına alınan yangında alevler arasında kalan ormancıların, o anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

        Merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün öğle saatlerinde başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana yayılan yangının söndürülmesi çalışmalarında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler büyük mücadele verdi.

        Sarıcaeli köyünden Radar yolu mevkisine ilerleyen "A55 Kirazlı" ekibi, rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevlerin arasında kaldı.

        Telsiz aracılığıyla merkez ile haberleşen ormancıların araç içindeki anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. Yangınla ilgili ise 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        "Ukrayna'nın tekrar bölünmesine izin vermeyeceğiz"
        "Ukrayna'nın tekrar bölünmesine izin vermeyeceğiz"
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi!
        Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi!
        İlham Aliyev ile görüştü
        İlham Aliyev ile görüştü
        11 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
        11 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Tanıyabilene aşk olsun
        Tanıyabilene aşk olsun
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Habertürk Anasayfa