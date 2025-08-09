Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri!

        Transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ve Galaasaray'la anılan milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, geleceğine dair konuştu ve duruma açıklık getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 19:44 Güncelleme: 09.08.2025 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili konuştu.

        • 2

          Inter'de Lautaro Martinez'le de gerginlik yaşayan milli oyuncu, beraber fotoğraf paylaşarak barıştıklarını dile getirmiş ve uzun yıllar formayı giymek istediğini belirtmişti.

        • 3

          "ALİ BEYLE GÖRÜŞTÜM!"

          Ekol Sports'a konuşan 31 yaşındaki yıldız, "Ben milli takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali (Koç) Bey'le görüştüm. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum" dedi.

        • 4

          "BEN GALATASARAYLIYIM"

          Çalhanoğlu, "Ben Galatasaraylıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli." şeklinde sözlerini noktaladı.

        • 5

          Geçtiğimiz sezon Inter'le 47 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol - 8 asistlik performans sergilemişti.

        • 6

          İtalyan ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...

        • 7
        Habertürk Anasayfa