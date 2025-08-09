Adını hiç duymasanız da bu, dünyadaki en pahalı çiçek: Kaudupul çiçeği!
Dünyada bazı çiçekler, yalnızca güzellikleriyle değil, nadir bulunmaları ve yetişme zorluklarıyla da milyonlarca dolar değerinde. Kaudupul'dan Juliet gülüne kadar, bu çiçekler adeta doğanın mücevherleri. İşte dünyanın en pahalı ve en özel çiçekleri…
- 1
Onları görmek bile şans, dokunmak ise imkânsız! Dünyanın en pahalı çiçekleri, nadirlikleri ve büyüleyici görünümleriyle adeta birer sanat eseri. Bu özel bitkiler, koleksiyoncuların ve botanik tutkunlarının hayalini süslüyor.
- 2
KAUDUPUL ÇİÇEĞİ: DÜNYANIN EN PAHALISI
Kaudupul çiçeği, yalnızca Sri Lanka’nın yüksek dağlarında yetişen ve geceleri açıp gün doğmadan solan nadide bir bitki. Bu çiçek öylesine hassas ki, koparıldığında hemen ölüyor. Bu nedenle ticari olarak satılması imkânsız. Manevi değeri paha biçilemez olan Kaudupul, çiçek dünyasının en değerli üyelerinden biri olarak kabul ediliyor.
- 3
ORQUIDEA NEGRA: GÜZELLİĞİN KARANLIK YÜZÜ
Orquidea Negra (Kara Orkide), Meksika’nın gizemli ormanlarında yetişiyor. Yoğun siyah-mor yaprakları ve nadir bulunmasıyla çiçek koleksiyonerlerinin aradığı türlerden biri.
-
- 4
SAFFRON CROCUS: ALTINDAN DA DEĞERLİ
Safran baharatının kaynağı olan Saffron Crocus (Crocus sativus) çiçeği, her birinden yalnızca üç adet tepecik elde edilmesi nedeniyle oldukça değerli. 1 kilogram safran için yaklaşık 150 bin çiçek gerekiyor. Bu da fiyatını altından daha değerli hale getiriyor.
- 5
KINABALU ALTINI: YILDA SADECE BİRKAÇ KEZ GÖRÜLEN ZENGİNLİK
Malezya’da Kinabalu Dağı eteklerinde yetişen “Kinabalu Altını” (Rothschild’s slipper orchid), yılda yalnızca birkaç kez çiçek açıyor. Yasa dışı toplanması ciddi cezalar gerektiriyor. Nadide görünümü ve sınırlı erişimi, onu dünyanın en pahalı orkide türlerinden biri haline getiriyor.
- 6
SHENZHEN NONGKE ORKİDESİ: BİLİMSEL MUCİZE
Çinli bilim insanları tarafından laboratuvarda 8 yılda geliştirilen Shenzhen Nongke orkidesi, 2005’te düzenlenen bir müzayedede yaklaşık 200 bin dolara satıldı. Nadide olması kadar bilimsel emeği de bu fiyatın oluşmasında etkili.
-
- 7
JULIET GÜLÜ: MİLYON DOLARLIK GÜZELLİK
David Austin tarafından 15 yıllık bir çalışma ve yaklaşık 3 milyon dolar harcama sonucu geliştirilen Juliet gülü, 2006’da Chelsea Flower Show’da tanıtıldığında “en pahalı gül” unvanını aldı. Şeftali tonlarındaki yaprakları ve zarif formu ile düğünlerin gözdesi olan bu gül, lüks çiçek pazarında hâlâ büyük ilgi görüyor.
Fotoğraf kaynak: IStock
Kaynak: How Stuff Works, Flower Aura