Modi'den Vladimir Putin açıklaması

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yıl sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Hindistan'da ağırlamayı "sabırsızlıkla beklediğini" bildirdi.

Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile telefonda "güzel ve detaylı bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu yılın sonunda Putin'i Hindistan'da ağırlamayı "sabırsızlıkla beklediğini" kaydeden Modi, ayrıca Ukrayna hakkındaki son gelişmeleri paylaşmasından dolayı kendisine teşekkürlerini sunduğunu aktardı.

Modi, Putin ile Hindistan ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda, and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia Special and Privileged… — Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2025

HİNDİSTAN ABD'DEN SİLAH ALIM SÜRECİNİ DURDURDU

Reuters'ın 3 Hindistanlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Hindistan, ABD'den silah alım sürecini durdurdu.

Hindistan Savunma Bakanı'nın ABD'ye giderek ilgili alımlara ilişkin görüşmelerde bulunması bekleniyordu.

Hindistan'ın bu kararı almasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan gümrük vergileri etkili oldu.

Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatını gerekçe göstermiş ve Hindistan'a yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi duyurmuştu.