Modi'den Vladimir Putin açıklaması
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Diğer yandan, Hindistan'ın ABD'den silah alım sürecini durdurduğu bildirildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yıl sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Hindistan'da ağırlamayı "sabırsızlıkla beklediğini" bildirdi.
Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile telefonda "güzel ve detaylı bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bu yılın sonunda Putin'i Hindistan'da ağırlamayı "sabırsızlıkla beklediğini" kaydeden Modi, ayrıca Ukrayna hakkındaki son gelişmeleri paylaşmasından dolayı kendisine teşekkürlerini sunduğunu aktardı.
Modi, Putin ile Hindistan ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.
HİNDİSTAN ABD'DEN SİLAH ALIM SÜRECİNİ DURDURDU
Reuters'ın 3 Hindistanlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Hindistan, ABD'den silah alım sürecini durdurdu.
Hindistan Savunma Bakanı'nın ABD'ye giderek ilgili alımlara ilişkin görüşmelerde bulunması bekleniyordu.
Hindistan'ın bu kararı almasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan gümrük vergileri etkili oldu.
Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatını gerekçe göstermiş ve Hindistan'a yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi duyurmuştu.