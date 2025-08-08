İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler: "Bu karardan geri dönün"

İsrail, büyük bir insanlık dramı yaşattığı Gazze'yi tamamen işgal kararı aldı.

Filistin ve Hamas haricinde bir yönetim olması koşuluyla işgali gerçekleştirmeyeceğini belirten İsrail'in kararına dünyadan tepkiler geliyor.

Rusya: Bu çok kötü bir adım olur

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planı hakkında "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." dedi.

Polyansky, BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail hükümetinin Gazze'yi tamamen işgaline ilişkin planı hakkında bir soruyu yanıtlayan Polyansky, Rusya'nın tutumunun BM Güvenlik Konseyi'nde hemen hemen herkesle aynı olduğunu ifade etti.

Polyansky, "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." diye konuştu.

Bu planın tüm BM kararlarını ihlal edeceğini kaydeden Polyansky, İsrail-Filistin meselesine ilişkin tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

Belçika İsrail'in Brüksel Büyükelçisi'ni çağırdı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planı nedeniyle, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, İsrail'in bu kararına karşı çıktıklarını iletti.

Ulusal basının Belga haber ajansına iletilen yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, İsrail'in Gazze'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planını açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Prevot, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu'yu bakanlığa çağırdı. Prevot açıklamasında, Belçika'nın İsrail'in kararını kınadığı ifade ederek, "Artık bu, niyetlerin tersine çevrilmesi için güçlü bir şekilde yalvarma meselesi haline geliyor." sözlerini kullanıldı. Kararın kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Prevot, Filistin devletinin toprak bütünlüğünü tehdit eden E1 projesi dahil, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerini de eleştirdi. Prevot, "Filistin'i haritadan silme potansiyeline sahip tüm bu eylemler kabul edilemez. Tüm bunlar uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına aykırıdır." vurgusunu yaptı. Avustralya: Bu yola girmeyin Avustralya, Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'nin askeri kontrolünü ele geçirme niyetinde olduğunu söylemesinin ardından İsrail'i "bu yola girmemeye" çağırdı. Dışişleri Bakanı Penny Wong, "Avustralya, İsrail'i Gazze'deki insani felaketi daha da kötüleştirecek olan bu yola girmemeye çağırıyor" dedi. Wong, kalıcı zorunlu yerinden edilmenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, ateşkes, yardımların engelsiz akışı ve Hamas'ın Ekim 2023'te rehin aldığı kişileri iade etmesi yönündeki çağrılarını tekrarladı: "İki devletli çözüm, kalıcı bir barışı güvence altına almanın tek yoludur - uluslararası alanda tanınan sınırlar içinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan bir Filistin devleti ve İsrail Devleti."

Avustralya, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İngiltere, Kanada ve Fransa gibi Batılı müttefiklere henüz katılmadı, ancak "uygun bir zamanda" karar vereceğini belirtirken, İsrail'in eylemlerine yönelik eleştirilerini de artırdı. Birleşik Krallık: Bu yanlış bir karar Birleşik Krallık da, İsrail'in Gazze'nin kontrolünü ele geçirme kararını yeniden gözden geçirmesini umuyor. Başbakan Keir Starmer, İsrail kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarını daha da artırma kararı yanlıştır ve derhal bu kararı yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz" dedi. Enerji Bakanı Yardımcısı Miatta Fahnbulleh de, Times Radio'da yaptığı açıklamada, "Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyoruz ve İsrail hükümetinin kararı yeniden gözden geçirmesini umuyoruz. Zaten tahammül edilemez ve korkunç bir durumu daha da kötüleştirme riski taşıyor." ifadesini kullandı. Almanya: İsrail'in kendini savunma hakkı var ama Gazze'deki durum kabul edilemez Almanya Şansölyesi Merz ise Hamas'ın Gazze'nin geleceğinde yeri olmayan bir terör örgütü olduğunu ve İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Önceliğin Hamas'ın elindeki esirlerin salınması olduğunu söyleyen Merz, "Gazze'deki insani durum kabul edilemez. İkinci bir duyuruya kadar İsrail'e Gazze'de kullanılacak herhangi bir askeri teçhizatın ihracatını durdurduk" dedi. Merz ayrıca, İsrail'i Batı Şeria'nın ilhakına adım atmamaya çağırdı. Almanya Başbakanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonları artırma planının ardından, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurdu. Hollanda: Bu yanlış bir adım Hollanda hükümeti, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararının' yanlış bir adım' olduğunu söyledi. Hükümet, "Bu konuda her zaman netiz: Gazze, Filistinlilere aittir" açıklamasını yaptı. İskoçya: Bu kararı durdurun İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, İsrail hükümetinin Gazze kentinin kontrolünü ele geçirme kararının kabul edilemeyeceğini belirterek, uluslararası topluma İsrail'i durdurması çağrısında bulundu. AB Komisyonu: Kararı yeniden düşünün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirme planını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi: "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonunu daha da genişletme kararı yeniden gözden geçirilmeli."

BM: Acilen durdurun BM de, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletebileceği yönündeki haberlerin doğru olması halinde "derinden endişe verici" olduğunu söylemişti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridinin tamamını askeri olarak ele geçirme planının acilen durdurulması gerektiğini belirtti. İsveç: Endişe duyuyoruz İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard, İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını tırmandırma kararının uluslararası hukuku ihlal ettiğini, karardan endişe duyduklarını bildirdi Filistin: Bu savaş suçu ilanı Filistin Ulusal Girişimi Başkanı Mustafa Barguti, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları genişletme kararının "savaş suçu ilanı" olduğunu söyledi. Barguti, bu kararın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin gerçek niyetinin "Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistin halkına karşı etnik temizlik" olduğunu gösterdiğini söyledi. "Netanyahu, İsrailli esirleri umursamadığını, asla bir ateşkes anlaşmasına varmak istemediğini ve Gazze'deki tüm Filistin halkına karşı etnik temizlik yapma niyetini gizlemek için 'Hamas'ın yok edilmesini kullandığını kanıtladı."

Barguti, güvenlik kabinesinin kararının "imha, soykırım ve etnik temizlik içeren bir savaş suçu ilanı" olduğunu ve Netanyahu'nun "Amerikan yönetiminin desteği olmadan tüm bu suçları işlemeye cesaret edemeyeceğini" söyledi.