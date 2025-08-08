Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı

ABD'li ayakkabı şirketi Crocs'un hisseleri, gümrük vergileri, ABD'li tüketicilerin 'temkinli' olması ve moda dünyasındaki 'çirkin ayakkabı' trendinin azalmasına dair işaretler nedeniyle yaklaşık yüzde 30 düştü.

Şirketin hisseleri, gelirlerinin yıl sonunda düşebileceğini öngörmesinin ardından perşembe günü yüzde 29,2 düştü. Bu, hafif de olsa büyüme bekleyen analistleri hayal kırıklığına uğrattı.

2011'DEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

Ayrıca, Trump'ın tarifelerinin kârlılığa olumsuz etki edeceği konusunda uyarıda bulunulurken hissedeki düşüş, 2011'den bu yana şirketin gördüğü en büyük günlük düşüş oldu ve toplamda neredeyse son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

İcra Kurulu Başkanı Andrew Rees, Kuzey Amerika'daki bazı tüketicilerin aşırı temkinli olduğuna dair bolca kanıt olduğunu söylerken "Alışveriş yapmıyorlar, mağazalara bile gitmiyorlar ve trafiğin azaldığını görüyoruz" dedi. Rees, zaten seçici Amerikalıların mevcut ve gelecekteki fiyat artışlarından endişe duyduğunu da açıkladı. Rees, yılın ikinci yarısındaki ortamı 'endişe verici' olarak nitelendirirken, bunun şirketin perakende ortaklarından gelen siparişlere açıkça yansıdığını söyledi.

PANDEMİ SONRASI POPÜLARİTESİ DAHA DA ARTMIŞTI Soğuyan işgücü piyasası, daha yüksek faiz oranları, artan enflasyon ve Trump'ın ticaret politikaları ile vergi tasarısı etrafındaki belirsizlik, Amerikalıların harcamalarını sınırlamasına yol açtı. Bir zamanlar moda hatası olarak görülen Crocs'un satışları, COVID-19 salgını sırasında insanların daha rahat ayakkabılar aramasıyla hızla arttı ve 2021'de Oscar Töreni'nde kırmızı halıda yer almasıyla popülaritesini artırdı. Microsoft da bu haftanın başlarında, özel yıl dönümü sürümü olan Windows XP temalı Crocs'u piyasaya sürmüştü. Hafif ve kokuya dayanıklı özel bir köpük reçinesinden üretilen Crocs'lar, ilk başta denizcilere ve su sporları meraklılarını hedef kitle olarak seçmişti ancak 2000'lerin ortalarında daha popüler hale gelmişti. Şirketin mali işler sorumlusu Susan Healy, tarifelerin 2025'in ikinci yarısında 40 milyon dolarlık ve yıllık bazda 90 milyon dolarlık bir kayba yol açacağını söyledi. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.