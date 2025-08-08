Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?

FENERBAHÇE'NİN GELİRİ NE KADAR OLACAK?

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 18,6 milyon euro katılım payını kasasına koyacak. Bu bedel, diğer kalemlerle birlikte henüz maç oynanmadan yaklaşık 29 milyon euroya kadar çıkacak.