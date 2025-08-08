Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler, Feyenoord'u geçerse Nice-Benfica maçının galibiyle Şampiyonlar Ligi lig etabına kalmak için karşılaşacak. Temsilcimiz, Devler Ligi'ne katılamaması halinde yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki geliri ne kadar olacak? İşte detaylar...
- 1
Fenerbahçe, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine bu sezon son vermek istiyor.
- 2
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.
- 3
Fenerbahçe, rövanş müsabakasında 12 Ağustos Salı günü Feyenoord'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Turu geçen ekip, Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla play-off turunda karşı karşıya gelecek.
-
- 4
Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.
- 5
FENERBAHÇE'NİN GELİRİ NE KADAR OLACAK?
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 18,6 milyon euro katılım payını kasasına koyacak. Bu bedel, diğer kalemlerle birlikte henüz maç oynanmadan yaklaşık 29 milyon euroya kadar çıkacak.
- 6
Sarı-lacivertliler, Feyenoord'a elenmesi 11,5 milyon euroyu kasasına koyarak, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
-
- 7
Öte yandan Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyip, Play-Off'ta elenmesi halinde 16 milyon euroluk bir gelir elde edecek.