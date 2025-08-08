Trump'ın Fed için en güçlü adayı kim? - İş-Yaşam Haberleri

Bloomberg'in haberine göre, Fed'den Christopher Waller, Trump'ın danışmanları arasında, görev süresi Mayıs 2026'da dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçmesi beklenen en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Trump'ın danışmanlarının, Waller'ın mevcut verilere değil tahminlere dayalı politika izleme konusundaki istekliliğinden ve Fed sistemi hakkındaki derin bilgisinden etkilendiklerini belirttiler. Kaynaklar, Trump ile Waller'ın henüz görüşme gerçekleştirmediğini aktardılar. Kaynaklar eski Fed yetkilisi Kevin Warsh ve şu anda Trump'ın Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü olan Kevin Hassett'in de bu Fed Başkanlığı için yarışta kalmaya devam ettiklerini vurguladılar.

TRUMP, FED YÖNETİM KURULU'NDA BOŞALAN KOLTUĞA MIRAN'I ATADI

ABD Başkanı Trump, Truth Social'daki açıkalmasında "Ekonomik Danışmanları Konseyi'nin mevcut başkanı Dr. Stephen Miran'ı, Fed Yönetim Kurulu'nda yeni boşalan koltuğa 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapmak üzere seçtiğimi duyurmaktan büyük onur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Bu süreçte söz konusu görev için kalıcı bir aday belirlemek için çalışmaların devam edeceğini belirten Trump, Miran’ın Harvard Üniversitesinden ekonomi doktorasına sahip olduğunu ve kendisinin ilk başkanlık döneminde başarılı bir performans sergilediğini aktardı.

Trump, Miran ile ikinci başkanlık döneminin başından beri birlikte çalıştıklarını ve ekonomi dünyasındaki uzmanlığının "eşsiz" olduğunu vurguladı. Stephen Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği için ABD Senatosunun onayını alması gerekecek. Fed, geçen hafta Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler'in 8 Ağustos itibarıyla görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Bankadan yapılan açıklamada, Kugler'in 13 Eylül 2023'ten bu yana görev yaptığı ve istifa mektubunu ABD Başkanı Trump'a sunduğu belirtilmişti. Trump, Kugler'in Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları konusunda anlaşmazlık yaşadığını öne sürmüştü.