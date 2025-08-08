Habertürk
        ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu | Dış Haberler

        ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu

        ABD Başkanı Trump yönetimi, dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olmakla suçladığı Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun tutuklanmasını sağlayacak kişilere 50 milyon dolarlık ödül vereceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 08.08.2025 - 08:36 Güncelleme: 08.08.2025 - 08:36
        ABD Maduro için 50 milyon dolar ödül koydu
        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütleriyle bağlantı iddiaları nedeniyle tutuklanmasına yol açacak bilgiler için verilecek ödülün iki katına çıkarıldığını duyurdu.

        Bondi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Maduro'yu Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi önde gelen suç örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı. Pam Bondi, ödülü duyurduğu videoda, "Başkan Trump'ın liderliğinde Maduro adaletten kaçamayacak ve iğrenç suçlarından sorumlu tutulacak" dedi.

        Maduro, Trump'ın ilk başkanlığı döneminde, 2020 yılında Manhattan federal mahkemesinde, birkaç yakın müttefikiyle birlikte narko-terörizm ve uyuşturucu ithalatı komplosu suçlamalarıyla yargılanmıştı. O dönemde ABD, Maduro'nun tutuklanması için 15 milyon dolarlık ödül teklif etmişti. Bu miktar daha sonra Biden yönetimi tarafından 25 milyon dolara çıkarıldı; bu, ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Usame bin Ladin'in yakalanması için teklif ettiği miktarla aynıydı. Şimdi ise bu ödül 50 milyon dolara çıkarıldı.

        Bondi, Adalet Bakanlığı'nın iki özel jet de dahil olmak üzere Maduro ile bağlantılı 700 milyon dolardan fazla varlığa el koyduğunu söyledi.

        VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANI: SAÇMALIK

        Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin açıklamalarının 'saçmalık' olduğunu söyledi ve "Bu kadın Venezuela'daki mağlup aşırı sağı memnun etmek için bir medya sirkiyle ortaya çıkıyor, vatanımızın onuru satılık değil. Bu kaba siyasi propaganda operasyonunu reddediyoruz" dedi.

        Şubat ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuelalı Tren de Aragua çetesini, MS-13 ve birkaç Meksika karteliyle birlikte resmi olarak yabancı terör örgütü olarak ilan etmişti. Temmuz ayında ise Cartel de Los Soles'i küresel terör örgütü olarak ilan etmişti.

