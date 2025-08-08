Habertürk
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek - İş-Yaşam Haberleri

        4 büyük takıma iki Oshimhen'lik KDV kıskacı

        Son günlerde Vergi Müfettişleri kulüpleri incelerken yurtdışından transfer edilen futbolcuların mevcut sözleşmelerinin erken feshedilmesi nedeniyle ödenen tutarları gayrimaddi hak sayarak yüzde 20 stopaj (kurumlar vergisi kesintisi) yüzde 20 de KDV ödenmesi gerektiği yönünde cezalar yazmaya başladı. Mahkeme ise çoğunluğu AB'den olan futbolcular için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gereği stopajı iptal ederken KDV yönünden onandı. Süper Lig'de son 5 yılda 4 büyük kulüp yaklaşık 730 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yaparken şimdi bu işlemden kaynaklı 146 milyon Euro'luk KDV cezası ile yüzyüze. Son günlerde gündeme oturan Victor Osimhen transferi için de Galatasaray 15 milyon Euro KDV ödemek zorunda kalacak. Uzmanlar transfer edilen futbolculara erken ayrılma nedeniyle ödenen paranın bonservis değil tazminat olduğunu ve bu nedenle vergi alınmaması gerektiğini belirtiyor

        Giriş: 08.08.2025 - 07:13 Güncelleme: 08.08.2025 - 09:05
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Zorlu bir sezona giriş yapan futbol kulüplerini vergi ile ilgili de zor bir süreç bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Müfettişleri son günlerde kulüpleri denetlerken yurtdışından transfer edilen futbolcular için ödenen erken fesih bedellerini gayrimaddi hak sayıp yüzde 20 stopaj (kurumlar vergisi kesintisi) ve yüzde 20'de KDV cezası kesmeye başladı.

        Müfettişler, İstanbul Vergi Dairesi'nin 1 Temmuz 2014'te verdiği bir görüşe (özelge) dayanarak kulüplere iki ayrı vergi için ceza keserken kulüpler buna itiraz edip mahkemeye gitti. Mahkeme ise çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gereği Avrupa Birliği'nden transfer edilen futbolcular için ödenen bonservis üzerinden yüzde 20 tutarında stopaj kesilemeyeceği kararına vardı.

        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ'NİN ÖZELGESİ

        SON 5 YILI ÖDEMEK ZORUNDA

        Maliye'nin karşı taraf yani transferin yapıldığı kulüp tam mükellef olmadığı için kulüplerin vergi sorumlusu sıfatıyla yüzde 20 KDV'yi ödemek zorunda olduğu yaklaşımı ise doğru bulundu. Ancak buradan önemli bir noktayı vurgulayalım. Kulüpler bu ödemeyi yaptıktan sonra aynı dönemde ödeyeceği KDV'den indirebiliyor. Bu yıl eğer tüm kulüplere bu cezalar kesilirse özellikle büyük kulüpler, normalde ödeyeceği KDV miktarı da fazla olduğu için bu ödediği KDV'yi daha sonra mahsup edecek yani indirecek. Bu konuda sorun ise vergi yasaları gereği 5 yıl geriye doğru inceleme yapıldığında bulunacak bu KDV farklarını kulüplerin indiremeyecek ve ödemek zorunda kalacak olması. Bu, kulüpler aleyhine yaklaşık 100 milyon Euro KDV cezası demek.

        KÜÇÜKLERE KARŞI HAKSIZ REKABET

        Konunun bir başka bacağı da 4 büyüklerin dışında kalan kulüplerin uğrayacağı zarar. Çünkü bundan sonra yapılacak uygulamalarda büyük takımlar ödedikleri KDV'yi indirim konusu yaparken küçük takımların bu tutarlar kadar hesaplanan KDV'si olmadığı için tutarı direkt ödemek zorunda kalacaklar.

        BONSERVİS DEĞİL TAZMİNAT SAYILSIN

        Uzmanlar ise futbolcular için ödenen bedellerin bonservis değil erken ayrılmadan kaynaklı bir tazminat olduğunu belirtiyor. Avrupa Adalet Divanı'nın 15/12/1995 tarihli “Bosmann Davası” kararına göre de mevcut sözleşmelerin erken feshi nedeniyle yapılan ödemeler bonservis bedeli değil, bir tazminat ödemesi sayılıyor. Türkiye'de de Yargıtay 19.Hukuk Dairesinin 2016/18622 E, K.2017/4113 sayılı kararı da aynı yönde. Ödemeler bonservis yani gayrimaddi hak sayılmayınca da ödemelerden vergi (Ne stopaj ne de KDV) alınmıyor.

        İŞTE YARGITAY'IN GÖRÜŞÜ

        OSİMHEN İÇİN 15 MİLYON EURO DA KDV

        Bu gelişmeler ışığında son günlerde gündemi altüst eden Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için 75 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 15 milyon Euro da KDV ödemesi gerekiyor. Ancak şunu da hemen belirtelim, kulüp bu 15 milyon Euro'yu sorumlu sıfatıyla ödeyeceği için sonraki KDV ödemelerinden mahsup edebilecek, yani indirebilecek. Vergi Müfettişlerinin yeni yaklaşımı ve geçmiş 5 dönemde bonservisi ile transfer ettiği futbolcular göz önüne alındığında eğer Galatasaray vergi incelemesine girerse geçmiş dönem transferleri için yaklaşık 36 milyon Euro KDV'yi artık indirim şansı kalmadığı için ödemek zorunda kalabilir. Son 5 yıllık bonservis bedelleri göz önüne alınarak yaptığımız hesaplamalarımıza göre Fenerbahçe de içinde bulunduğumuz yıl hariç 42 milyon Euro KDV'yi indirim şansı kalmadığı için ödemek zorunda kalabilir. Beşiktaş'ta bu rakam 20 milyon Euro civarında olabilir.

        4 BÜYÜK SON 5 YILDA 730 MİLYON EURO'LUK TRANSFER YAPTI

        Sıra Kulüp Adı Bonservis Harcaması
        1 Galatasaray SK 269.76 mil. €
        2 Fenerbahçe SK 239.22 mil. €
        3 Trabzonspor 114.97 mil. €
        4 Beşiktaş JK 109.34 mil. €
        5 İstanbul Başakşehir FK 45.09 mil. €
        6 Adana Demirspor 14.02 mil. €
        7 Samsunspor 13.56 mil. €
        8 Göztepe 13.16 mil. €
        9 Çaykur Rizespor 11.98 mil. €
        10 Gaziantep FK 8.16 mil. €
        11 Eyüpspor 7.51 mil. €
        12 Ankaragücü 7.32 mil. €
        13 Konyaspor 7.00 mil. €
        14 Antalyaspor 6.81 mil. €
        15 Kayserispor 6.60 mil. €
        16 Alanyaspor 6.46 mil. €
        17 Yeni Malatyaspor 5.13 mil. €
        18 Pendikspor 5.11 mil. €
        19 Bodrum FK 3.53 mil. €
        20 Hatayspor 3.27 mil. €
        21 Fatih Karagümrük 3.26 mil. €
        22 Kasımpaşa 3.15 mil. €
        23 Sivasspor 2.70 mil. €
        24 Altay SK 2.63 mil. €
        25 Amed SK 2.55 mil. €
        #futbol
        #vergi
        #Osimhen
        #galatasaray
        #fenerbahçe
        Habertürk Anasayfa