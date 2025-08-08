İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda on binlerce masum Filistinli hayatını kaybederken, İsrail güvenlik kabinesi Gazze'yi işgal planını onayladı.

İsrail'in siyasi güvenlik kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yaklaşık iki yıldır devam eden yıkıcı savaş nedeniyle ülke içinde ve dünya çapında artan eleştirilere rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ni askeri olarak kontrol altına almayı planladığını söylemesinden birkaç saat sonra, bu sabah erken saatlerde Gazze'yi işgal planını onayladı.

"IDF KONTROLÜ ELE GEÇİRMEYE HAZIRLANACAK"

Netanyahu'nun ofisi, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, "IDF, çatışma bölgelerinin dışındaki sivil halka insani yardım sağlarken Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmeye hazırlanacak" dedi.

İSRAİL İŞGALİ SONA ERDİRMEK İÇİN 5 ŞART SUNDU

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü: Hamas'ın silahsızlandırılması, yaşayan ve ölen tüm rehinelerin teslim edilmesi, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, Gazze Şeridi'nde İsrail güvenlik kontrolü, Hamas ya da Filistin Yönetimi dışında bir yönetimin kurulması.

Gazze'de halen 50 rehine olduğu ve 20'sinin hayatta olduğu düşünülüyor.

Şeridin kuzeyindeki Gazze, bölgedeki en büyük şehir. GAZZE'DE DERİNLEŞEN İNSANİ FELAKET Gazze'de yaşayan 2 milyon kişinin çoğu, yetersiz beslenme ve açlıktan kaynaklanan ölümlerin artmasıyla ve giderek kötüleşen koşullar altında defalarca yerinden edildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların başlangıcından bu yana 61 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de bugüne kadar 96'sı çocuk 197 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtiyor. "KARA HAREKATI PLANLANIYOR" Axios muhabiri Barak Ravid, bir İsrailli yetkiliye atıfta bulunarak, planın Filistinli sivillerin Gazze'den tahliye edilmesini ve orada bir kara harekatı başlatılmasını içerdiğini söyledi. Axios'un haberine göre, Gazze dahil olmak üzere Gazze'nin merkezindeki ek bölgeleri işgal etmeyi amaçlayan yeni operasyonun en az birkaç ay sürmesi ve yaklaşık 1 milyon Filistinli sivilin yerinden edilmesi bekleniyor. Perşembe günü başlayıp gece boyunca süren güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde Netanyahu, İsrail'in tüm bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirmeyi planladıklarını söylemişti. Netanyahu, dün akşam Fox News Channel'dan Bill Hemmer'a verdiği bir röportajda, İsrail'in tüm kıyı bölgesini ele geçirip geçirmeyeceği sorulduğunda "Düşündüklerini" söylemişti ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Bunu elimizde tutmak istemiyoruz. Bir güvenlik çemberi istiyoruz. Yönetmek istemiyoruz. Orada bir yönetim organı olarak bulunmak istemiyoruz." TOPLANTIDA TARTIŞMA ÇIKTI Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bazı bakanlar arasında tartışma çıktığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberde, dün akşam başlayan toplantıda işgale karşı çıktığı söylenen Genelkurmay Başkanı Zamir ile bazı kabine üyeleri arasında tartışma çıktığı ifade edildi. Zamir'in toplantıda Gazze'nin tamamının işgalinin Filistinli grupların elindeki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atabileceğini söylediği aktarıldı. Esirlerin olabileceği bölgelere saldırı düzenlemenin risklerini de gündeme getiren Zamir'in ayrıca işgal planının hayata geçirilmesi halinde İsrail ordusunun önemli ölçüde kayıp verebileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi. Bu uyarılar üzerine toplantıdaki bazı bakanlar ile Zamir arasında tartışma yaşandığı aktarıldı. GAZZE'DEN GERİYE PEK BİR ŞEY KALMADI İsrail, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıdan birkaç hafta sonra Gazze'yi defalarca bombaladı ve kara operasyonları başlattı. Birçok mahalle ve önemli altyapı neredeyse tamamen yok edildi. BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor Haberi Görüntüle Savaş başlamadan önce şeridin kuzeyindeki Gazze, yaklaşık 700 bin kişilik nüfusuyla (Washington nüfusu kadar) bölgenin en kalabalık şehriydi. Savaşın başlangıcında İsrail'in tahliye emirleri uyarınca yüz binlerce kişi şehri terk etti, ancak çoğu bu yılın başında ilan edilen ateşkes sırasında geri döndü.

İsrail halihazırda Gazze'nin yaklaşık yüzde 75'ini kontrol ediyor ve şehri büyük ölçüde yok etti. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin çoğu şu anda Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah şehrinde ve kıyı şeridindeki Muvasi bölgesindeki geniş çaplı kamplarda barınıyor.