BBC'nin ünlü muhabiri Gazze'ye yardım götüren uçağa bindi: İsrail bunu görmemizi istemiyor
İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'de altyapının çökmesi, sağlık sisteminin işlevsiz hale gelmesi ve aylardır neredeyse tamamen durdurulan yardım girişi nedeniyle Gazze halkı açlık, hastalık ve barınma sorunlarıyla boğuşuyor. İsrail'in pazar günü verdiği 'insani ara' ile birlikte zaman zaman Gazze'ye havadan insani yardım bırakılıyor. Bu uçaklardan birinde bulunan BBC'nin ünlü muhabiri Bowen, uçağın camından aşağı baktığında Gazze'nin kuzeyinin yok olduğunu söyledi ve "İsrail, Gazze'nin yıkımını çekmemizi istemiyor. Gazze'nin kuzeyi tamamen dümdüz, hiçbir şey kalmamış, İsrail bunu görmemizi istemiyor" ifadelerini kullandı
7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda on binlerce masum Filistinli hayatını kaybederken, İsrail son günlerde Gazze'de 'açlığı' silah olarak kullanmaya başladı. Gazze'de açlık krizinin başlamasının ardından saldırılara "insani ara" veren İsrail, bu aranın dışındaki saatlerde Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
BBC'nin uluslararası muhabiri Jeremy Bowen, Gazze'ye insani yardım bırakan Ürdün askeri uçağına bindi. Bowen, kendisine uçaktayken pencerelerin dışında çekim yapılmasının istenmediğini söyledi.
"GAZZE'NİN KUZEYİ YOK OLMUŞ"
Ancak yardım uçağının içinden çekim yapan Bowen, camdan 10 dakika baktığında Gazze'nin kuzeyine dair hiçbir şey göremediğini anlattı.
Bowen, BBC için hazırladığı haberinde, "İsrail, Gazze'nin yıkımını çekmemizi istemiyor. 10 dakika boyunca camdan baktım, Gazze'nin kuzeyi tamamen dümdüz, hiçbir şey kalmamış. İsrail, benim gibi muhabirlerin hikayeyi anlatmak için Gazze'ye girmesine izin vermiyor ve bizim de bunu görmemizi istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
Gazze'ye tüm yardımların girişini kontrol eden İsrail, Gazze'de açlık olduğunu reddetti ve açlık krizinde sorumlu olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Ancak uluslararası gazeteciler ve sivil toplum örgütleri Gazze'de yaşanan insani felaketi gözler önüne seriyor.
Açlık sebebiyle bugüne kadar 88'i çocuk olmak üzere 147 kişi açlıktan hayatını kaybetti.