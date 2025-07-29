BBC'nin ünlü muhabiri Gazze'ye yardım götüren uçağa bindi: İsrail bunu görmemizi istemiyor

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda on binlerce masum Filistinli hayatını kaybederken, İsrail son günlerde Gazze'de 'açlığı' silah olarak kullanmaya başladı. Gazze'de açlık krizinin başlamasının ardından saldırılara "insani ara" veren İsrail, bu aranın dışındaki saatlerde Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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BBC'nin uluslararası muhabiri Jeremy Bowen, Gazze'ye insani yardım bırakan Ürdün askeri uçağına bindi. Bowen, kendisine uçaktayken pencerelerin dışında çekim yapılmasının istenmediğini söyledi.

"GAZZE'NİN KUZEYİ YOK OLMUŞ"

Ancak yardım uçağının içinden çekim yapan Bowen, camdan 10 dakika baktığında Gazze'nin kuzeyine dair hiçbir şey göremediğini anlattı.

BBC’s Jeremy Bowen: Israelis don’t want us to film outside the window at the devastation in Gaza…communities in the north of Gaza are flat, there’s nothing left…Israel will not allow reporters, like myself, to enter Gaza to report the story and they don’t want us to see it pic.twitter.com/KBnipt8N5G — Assal Rad (@AssalRad) July 29, 2025

Bowen, BBC için hazırladığı haberinde, "İsrail, Gazze'nin yıkımını çekmemizi istemiyor. 10 dakika boyunca camdan baktım, Gazze'nin kuzeyi tamamen dümdüz, hiçbir şey kalmamış. İsrail, benim gibi muhabirlerin hikayeyi anlatmak için Gazze'ye girmesine izin vermiyor ve bizim de bunu görmemizi istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

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Gazze'ye tüm yardımların girişini kontrol eden İsrail, Gazze'de açlık olduğunu reddetti ve açlık krizinde sorumlu olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Ancak uluslararası gazeteciler ve sivil toplum örgütleri Gazze'de yaşanan insani felaketi gözler önüne seriyor.

Açlık sebebiyle bugüne kadar 88'i çocuk olmak üzere 147 kişi açlıktan hayatını kaybetti.