Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BBC'nin ünlü muhabiri Gazze'ye yardım götüren uçağa bindi: İsrail bunu görmemizi istemiyor | Dış Haberler

        BBC'nin ünlü muhabiri Gazze'ye yardım götüren uçağa bindi: İsrail bunu görmemizi istemiyor

        İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'de altyapının çökmesi, sağlık sisteminin işlevsiz hale gelmesi ve aylardır neredeyse tamamen durdurulan yardım girişi nedeniyle Gazze halkı açlık, hastalık ve barınma sorunlarıyla boğuşuyor. İsrail'in pazar günü verdiği 'insani ara' ile birlikte zaman zaman Gazze'ye havadan insani yardım bırakılıyor. Bu uçaklardan birinde bulunan BBC'nin ünlü muhabiri Bowen, uçağın camından aşağı baktığında Gazze'nin kuzeyinin yok olduğunu söyledi ve "İsrail, Gazze'nin yıkımını çekmemizi istemiyor. Gazze'nin kuzeyi tamamen dümdüz, hiçbir şey kalmamış, İsrail bunu görmemizi istemiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 12:04 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda on binlerce masum Filistinli hayatını kaybederken, İsrail son günlerde Gazze'de 'açlığı' silah olarak kullanmaya başladı. Gazze'de açlık krizinin başlamasının ardından saldırılara "insani ara" veren İsrail, bu aranın dışındaki saatlerde Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Haberi Görüntüle

        BBC'nin uluslararası muhabiri Jeremy Bowen, Gazze'ye insani yardım bırakan Ürdün askeri uçağına bindi. Bowen, kendisine uçaktayken pencerelerin dışında çekim yapılmasının istenmediğini söyledi.

        "GAZZE'NİN KUZEYİ YOK OLMUŞ"

        Ancak yardım uçağının içinden çekim yapan Bowen, camdan 10 dakika baktığında Gazze'nin kuzeyine dair hiçbir şey göremediğini anlattı.

        Bowen, BBC için hazırladığı haberinde, "İsrail, Gazze'nin yıkımını çekmemizi istemiyor. 10 dakika boyunca camdan baktım, Gazze'nin kuzeyi tamamen dümdüz, hiçbir şey kalmamış. İsrail, benim gibi muhabirlerin hikayeyi anlatmak için Gazze'ye girmesine izin vermiyor ve bizim de bunu görmemizi istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Haberi Görüntüle
        REKLAM

        Gazze'ye tüm yardımların girişini kontrol eden İsrail, Gazze'de açlık olduğunu reddetti ve açlık krizinde sorumlu olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Ancak uluslararası gazeteciler ve sivil toplum örgütleri Gazze'de yaşanan insani felaketi gözler önüne seriyor.

        Açlık sebebiyle bugüne kadar 88'i çocuk olmak üzere 147 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Habertürk Anasayfa