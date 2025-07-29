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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'ya tepki: Bu bir yalan | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'ya tepki: Bu bir yalan

        7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de son günlerde daha da vahim hale gelen açlık krizi sebebiyle 147 kişi hayatını kaybederken, İsrail Başbakanı Netanyahu, 'Gazze'de açlık olmadığını' savundu. ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi ve "Bu bir yalan. Tump ve Kongre karar vermeli: Çocukların aç bırakılmasına destek vermeye devam mı edeceksiniz, yoksa bu korkunç insani felaketi durdurmak için ABD'nin tüm olası nüfuzunu kullanmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:57
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        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
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        ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de açlık olmadığına" ilişkin gerçeklikten uzak açıklamasına tepki gösterdi.

        Dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırıları altında Gazze'de açlık krizi yaşanırken, dünya basını da her gün bu felakete değiniyor. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu bunun doğru olmadığını savundu.

        ABD'li Senatör Sanders, Netanyahu'ya tepki gösterdi ve "Netanyahu, "Gazze'de açlık yok" diyor. Bu bir yalan." dedi.

        "ÇOCUKLARIN AÇ BIRAKILMASINA DESTEK VERMEYE DEVAM MI EDECEKSİNİZ?"

        Sanders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump ve Kongre karar vermeli: Çocukların aç bırakılmasına destek vermeye devam mı edeceksiniz, yoksa bu korkunç insani felaketi durdurmak için ABD'nin tüm olası nüfuzunu kullanmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

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        Açlık sebebiyle bugüne kadar Gazze'de 88'i çocuk olmak üzere 147 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
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        TRUMP: GAZZE'DE GIDA MERKEZLERİ KURACAĞIZ

        ABD Başkanı Donald Trump da dün İskoçya'da yaptığı Gazze'deki açlık krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "⁠Birçok insanı kurtarabiliriz. O çocukların bazıları gerçekten açlıktan ölüyor. Bunu görüyorum ve bunu uyduruyor olamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.

        Trump'tan tepki çeken açıklama
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        ABD Başkanı Trump, Gazze'deki açlığa çözüm olarak gıda merkezleri kuracaklarına işaret ederek, şunları söylemişti:

        "Eskiden Gazze Şeridi dedikleri yerdeki insani ihtiyaçlarla ilgilenmek zorundayız. Artık Gazze Şeridi olarak anılmıyor ama orası Gazze Şeridi. Gıda merkezleri kuracağız ve bunu bazı çok iyi insanlarla birlikte yapacağız ve fon sağlayacağız."

        ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ GREEN: GAZZE'DEKİ KRİZ SONA ERMELİ

        ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, Gazze'deki insani krizi "korkunç" olarak niteleyerek, krizin sona ermesi çağrısında bulundu.

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        Gazze'de masum insanlara ve çocuklara yapılanları "korkunç" olarak nitelendiren Greene, İsrail'in Gazze'de neden olduğu insani krizin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

        Greene, senatörlerin, ABD'nin İsrail, Ürdün ve diğer ülkelere sağladığı fonların kesilmesine ve "gereksiz dış yardımları" azaltmasına yönelik verdiği önergelerin başarısız olduğunu belirtti.

        ABD'nin İsrail'e sağladığı dış yardımların maliyetinin yüksek olduğunu savunan Greene, 18 Temmuz'da İsrail'in füze savunma sistemi için ayrılan 500 milyon dolarlık finansmanın iptali için Kongreye önerge sunmuştu.

        Önerge, 6 evet oyuna karşı 422 hayır oyuyla reddedilmişti.

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