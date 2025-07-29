ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'ya tepki: Bu bir yalan | Dış Haberler

ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'ya tepki: Bu bir yalan | Dış Haberler

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de açlık olmadığına" ilişkin gerçeklikten uzak açıklamasına tepki gösterdi.

Dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırıları altında Gazze'de açlık krizi yaşanırken, dünya basını da her gün bu felakete değiniyor. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu bunun doğru olmadığını savundu.

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ABD'li Senatör Sanders, Netanyahu'ya tepki gösterdi ve "Netanyahu, "Gazze'de açlık yok" diyor. Bu bir yalan." dedi.

Netanyahu says there "is no starvation in Gaza."



That’s a lie.



Trump and Congress must decide: will you continue to support the starvation of children, or are you willing to use all possible U.S. leverage to stop this horrific humanitarian disaster? pic.twitter.com/zkh5kWGHUc — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 28, 2025

"ÇOCUKLARIN AÇ BIRAKILMASINA DESTEK VERMEYE DEVAM MI EDECEKSİNİZ?"

Sanders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump ve Kongre karar vermeli: Çocukların aç bırakılmasına destek vermeye devam mı edeceksiniz, yoksa bu korkunç insani felaketi durdurmak için ABD'nin tüm olası nüfuzunu kullanmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

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Açlık sebebiyle bugüne kadar Gazze'de 88'i çocuk olmak üzere 147 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya Haberi Görüntüle

TRUMP: GAZZE'DE GIDA MERKEZLERİ KURACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump da dün İskoçya'da yaptığı Gazze'deki açlık krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "⁠Birçok insanı kurtarabiliriz. O çocukların bazıları gerçekten açlıktan ölüyor. Bunu görüyorum ve bunu uyduruyor olamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'tan tepki çeken açıklama Haberi Görüntüle ABD Başkanı Trump, Gazze'deki açlığa çözüm olarak gıda merkezleri kuracaklarına işaret ederek, şunları söylemişti: "Eskiden Gazze Şeridi dedikleri yerdeki insani ihtiyaçlarla ilgilenmek zorundayız. Artık Gazze Şeridi olarak anılmıyor ama orası Gazze Şeridi. Gıda merkezleri kuracağız ve bunu bazı çok iyi insanlarla birlikte yapacağız ve fon sağlayacağız." ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ GREEN: GAZZE'DEKİ KRİZ SONA ERMELİ ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, Gazze'deki insani krizi "korkunç" olarak niteleyerek, krizin sona ermesi çağrısında bulundu. REKLAM Gazze'de masum insanlara ve çocuklara yapılanları "korkunç" olarak nitelendiren Greene, İsrail'in Gazze'de neden olduğu insani krizin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Greene, senatörlerin, ABD'nin İsrail, Ürdün ve diğer ülkelere sağladığı fonların kesilmesine ve "gereksiz dış yardımları" azaltmasına yönelik verdiği önergelerin başarısız olduğunu belirtti. ABD'nin İsrail'e sağladığı dış yardımların maliyetinin yüksek olduğunu savunan Greene, 18 Temmuz'da İsrail'in füze savunma sistemi için ayrılan 500 milyon dolarlık finansmanın iptali için Kongreye önerge sunmuştu. Önerge, 6 evet oyuna karşı 422 hayır oyuyla reddedilmişti.