ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken açıklama: Gazze'ye çok para gönderdik kimse teşekkür etmedi | Dış Haberler

ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken açıklama: Gazze'ye çok para gönderdik kimse teşekkür etmedi | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in açlığı silah olarak kullandığı Gazze'de yaşananlara ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.

İskoçya'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldikten sonra Gazze'deki gelişmelere ilişkin konuşan Trump, "Gazze'ye çok fazla para gönderdik kimse bize teşekkür bile etmedi. Televizyonda gördüklerime göre çocuklar çok aç görünüyor" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı diğer ülkelerin de adım atması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca "Netanyahu'ya farklı bir yol izlemelisin dedim" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE GIDA MERKEZİ KURACAĞIZ"

Trump, Starmer'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de bir gıda merkezi kuracaklarını söyledi.

"Gazze'de gerçek bir açlık var. Birçok insana yardım edebiliriz. Yardımların akışında İsrail'in de büyük bir sorumluluğu var. İsrail bu konuda çok şey yapabilir."

"PUTİN BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Rusya-Ukrayna hattındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin konuşan Trump, "Başkan Putin hayal kırıklığına uğrattı. Çok hayal kırıklığına uğradım. Ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım. 10-12 gün veriyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump, bir önceki açıklamasında da İsrail'in Gazze'de atacağı adımlar konusunda bir karar vermek zorunda olduğunu söylemişti. REKLAM "İsrail Gazze'ye gıda girmesine izin vermek için daha fazlasını yapmalı mı?" doğrudan yanıtlamayan Trump, ABD'nin iki hafta önce Gazze'ye gıda için 60 milyon dolar yardımda bulunduğunu, ancak kimsenin bundan bahsetmediğini ve teşekkür etmediğini dile getirmişti. Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'la görüşmesinin ardından İskoçya'ya geçecek olan Trump, İskoçya'daki bağımsızlık tartışmalarına ilişkin ise, "Bu işin içine dahil olmak istemiyorum" dedi. "İRAN KÖTÜ SİNYALLER VERİYOR" İran'la ilgili de mesajlar veren Trump, İran'ın "kötü sinyaller" gönderdiğini ve nükleer programını yeniden başlatmaya yönelik her türlü çabanın derhal bastırılacağını söyledi: "Çok kötü sinyaller gönderiyorlar, çok kötü sinyaller. Ve bunu yapmamaları gerekiyor. Nükleer imkanlarını yok ettik. Tekrar başlayabilirler. Eğer başlarlarsa, parmağınızı sallayabileceğinizden daha hızlı bir şekilde yok ederiz" GAZZE: KITLIK GİDEREK ŞİDDETLENİYOR Öte yandan Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in ablukası ve sözde yardımlar sebebiyle bölgede kıtlığın giderek şiddetlendiğini ve İsrail'in soykırıma devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de "kıtlığın giderek şiddetlendiği" belirtilerek, Filistinli sivillere ulaşması gereken yardımların engellendiği aktarıldı. 133 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Açıklamada, "Kıtlık, 1 milyon 100 bini çocuk olmak üzere 2 milyon 400 bin insanı etkiliyor. Arap ülkelerinin ve uluslararası toplumun sessizliğinde bugüne kadar 87'si çocuk olmak üzere 133 kişi açlıktan şehit oldu." ifadelerine yer verildi.