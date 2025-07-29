Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de son günlerde daha da vahim hale gelen açlık krizi sebebiyle 147 kişi hayatını kaybetti. UN Women, Gazze'de insani felaketin derinleştiğini vurguladı ve Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğunun açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.
7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda on binlerce masum Filistinli hayatını kaybederken, İsrail son günlerde Gazze'de 'açlığı' silah olarak kullanmaya başladı. Gazze'de açlık krizinin başlamasının ardından saldırılara "insani ara" veren İsrail, bu aranın dışındaki saatlerde Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Pazar günü belirli saatlerde başlayan "insani ara" ile birlikte Gazze Şeridi'ne yardım tırları girmeye başladı, ancak Gazze'deki Filistin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yardımların çoğunun, İsrail güçlerinin ve insansız hava araçlarının gözetiminde yağmalandığı ifade edildi.
İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'de altyapının çökmesi, sağlık sisteminin işlevsiz hale gelmesi ve aylardır neredeyse tamamen durdurulan yardım girişi nedeniyle Gazze halkı açlık, hastalık ve barınma sorunlarıyla boğuşuyor.
147 KİŞİ AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ
Açlık sebebiyle bugüne kadar 88'i çocuk olmak üzere 147 kişi açlıktan hayatını kaybetti.
UN Women, Gazze'de derinleşen insani felakete ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğunun açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu kitlesel açlık, şiddet ve istismarla karşı karşıya. Yetersiz beslenme oranları hızla artarken, temel hizmetler uzun süredir çökmüş durumda. Bu da kadınları ve kız çocuklarını giderek daha tehlikeli hayatta kalma yöntemlerine başvurmaya zorluyor.
UN Women Direktörü Sima Bahous, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu insani felakete ilişkin, "Gazze'deki kadınlar ve kız çocukları, barınaklarında açlıktan ölmekle, dışarı çıkıp yiyecek ve su ararken öldürülme riski arasında imkansız bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Çocukları gözlerinin önünde açlıktan ölüyor. Bu durum korkunç, vicdansızca ve kabul edilemez. Bu bir insanlık ayıbıdır" dedi.
Sima Bahous, sözlerine şöyle devam etti: "Bu acı derhal sona ermeli. Acilen engelsiz ve kapsamlı insani yardıma ve kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu da sürdürülebilir barışa giden yolu açmalıdır."
Gazze'deki kadın örgütleri, kadınların çocuklarını besleyebilmek için çöpe atılmış yemek artıklarını kaynattığını ve yiyecek ile su ararken öldürülme riskini göze aldığını aktarıyor. Kadınlar ve kız çocukları, sağlıklarını, güvenliklerini ve temel insan onurlarını korumaları için hayati önem taşıyan temel ihtiyaçlara erişemiyor.
"SAVAŞIN YÜKÜNÜ EN AĞIR ŞEKİLDE KADINLAR VE ÇOCUKLAR TAŞIYOR"
UN Women tarafından yapılan açıklamada, bu savaşın yükünü en ağır şekilde kadınların ve çocukların taşıdığı vurgulandı. Şimdiye dek 28 binden fazla kadın ve kız çocuğu hayatını kaybetti; hayatını kaybeden kadınların çoğunun anne olduğu ve geride çocuklarını bıraktığı ifade edildi.
Kadınlar, yeterli besin almadan hamileliklerini geçiriyor, susuz ve tıbbi bakımdan yoksun yüksek riskli doğumlar yapmak zorunda kalıyor.
UN Women, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarının bu dehşete son verilmesi yönündeki çağrısına katıldığını vurguladı ve barışa gidecek acil bir ateşkes talebini yineledi.