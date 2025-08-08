Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 08.08.2025 - 14:03 Güncelleme: 08.08.2025 - 14:08
Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin 8 Milyon Euro karşılığında transfer edildiğini ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir.”
