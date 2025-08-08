Habertürk
Habertürk
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var! | Son dakika haberleri

        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!

        Tokat'ta katliam gibi bir kaza meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 09:35 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:03
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Tokat'ı Zile ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada evli çift ile 2 aylık bebekleri hayatını kaybetti, kızları ile diğer otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.00 sıralarında Karayün mevkisi Çekerek-Zile kara yolunda meydana geldi. Emrah Çelik'in kontrolündeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte seyreden Özgür Sepetçi'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Emrah Çelik ile araçta bulunan eşi Şeymanur Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çiftin yaralanan 2 aylık bebeği Elnur Çelik, 3 yaşındaki kızı Elifnur Çelik ve diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Zile Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 2 aylık Elnur Çelik de burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
