        Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Şampiyon Galatasaray, Gaziantep'te sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un 11'i...

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu perdelerini açıyor, yeni sezonun gala gecesinde son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor... Sarı-kırmızılılar, ligin açılış maçında Güneydoğu deplasmanında üç puan arayacak. Gaziantep ise güçlü rakibini devirip sezona sükse yaparak başlamayı hedefliyor. Hücum hattında birçok eksiği bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, zorlu 90 dakika öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.08.2025 - 10:26 Güncelleme: 08.08.2025 - 10:54
        • 1

          Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında bu akşam Gaziantep FK'ya konuk olacak.

          Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

        • 2

          Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezondaki ilk resmi maçını Gaziantep temsilcisi ile yapacak. Galatasaray, yeni sezonda da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk serisini sürdürmeye çalışacak.

        • 3

          Geçen sezonu 14. tamamlayan Gaziantep FK ise sezona yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde girecek. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son şampiyon karşısında kazanarak sezona moralli girmek için mücadele edecek.

        • 4

          SANE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKACAK

          Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

        • 5

          Geçen sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da 11 kez fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Alman yıldız, Gaziantep FK müsabakasıyla ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.

        • 6

          SANTRFORDA FORMA BARIŞ ALPER'İN

          G.Saray'da forvet oyuncuları Osimhen, Icard, ve Morata'nın kadroda yer almaması nedeniyle hücum hattında Barış Alper Yılmaz'ın görev yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında Barış Alper'i ileri uçta oynatmıştı.

        • 7

          OSIMHEN, ICARDI VE MORATA YOK!

          Galatasaray'da sakatlıktan yeni çıkan Mauro Icardi ile tam hazır olmayan Victor Osimhen, Gaziantep'e götürülmedi. Sarı-kırmızılılarda ayrıca, takımdan ayrılması beklenen ve Como ile transfer görüşmeleri yapan Alvaro Morata da kadroda yer almadı.

        • 8

          Victor Nelsson ve Carlos Cuesta da lig lisansları çıkarılmadığı için Gaziantep karşısında forma giymeyecekler. Bu isimlere ek olarak takımda düşünülmeyen Derrick Köhn de Gaziantep deplasmanında yok.

        • 9

          HAZIRLIK MAÇLARINDA KAYBETMEDİ

          Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçında da mağlup olmadı.

          İlk hazırlık müsabakasına İstanbul'da Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u yenen "Cimbom", sonrasında Avusturya'daki kampta Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele etti. Galatasaray, söz konusu maçları 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.

        • 10

          Hazırlıklarına İstanbul'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikten sonra Serie A'dan Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

        • 11

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

        • 12

          Günay

        • 13

          Sallai

        • 14

          Davinson Sanchez

        • 15

          Abdülkerim

        • 16

          Eren

        • 17

          Lemina

        • 18

          Torreira

        • 19

          Sara

        • 20

          Yunus

        • 21

          Sane

        • 22

          Barış Alper

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa