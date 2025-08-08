Siz de her sabah alarmı erteleyenlerden misiniz? Sabahları güne tam saatinde başlamak için uzmanlardan öneriler

Sabah alarmı çaldığında beş dakika daha uyumak cazip gelebilir, ancak uzmanlara göre bu alışkanlık vücuda zarar veriyor. Alarmı erteleyerek yeniden uykuya dalmak, uyku döngüsünü kesintiye uğratarak “uyanma ataletini” artırıyor. Bu da gün boyunca daha yorgun, halsiz ve dikkat dağınıklığı yaşamaya neden olabiliyor.

SNOOZE TUŞUNUN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Son araştırmalar erteleme tuşunun beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini gösteriyor. Uyanır uyanmaz tekrar uykuya geçmek, REM döngüsünü yarıda keserek zihinsel berraklığı bozabiliyor. Bu da konsantrasyon eksikliği, karar verme güçlüğü ve ruh halinde dalgalanmalara neden olabiliyor.

DÜZENLİ BİR UYKU RİTMİ OLUŞTURUN

Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, vücudun biyolojik saatini düzenli hale getiriyor. NYT ’a göre, sabit bir uyku düzeni sayesinde sabahları alarmdan önce uyanmak bile mümkün olabiliyor. Bu düzene sadık kalmak, özellikle hafta sonları da benzer saatlerde uyanmakla desteklenmeli.

DOĞAL IŞIKLA UYANMAYI DENEYİN

Sabahları gün ışığı almak, melatonin üretimini azaltarak vücudu uyanmaya teşvik ediyor. Perdeleri aralamak veya ışıkla çalışan çalar saatler kullanmak bu konuda etkili olabilir. Bu yöntem, güne enerjik başlamak isteyenler için basit ama güçlü bir adım.

ALARM ERTEMEYİ BIRAKMAK İÇİN PRATİK YÖNTEMLER Telefonu yatak odasının dışına bırakın. Geleneksel çalar saat kullanın. Sabah kalktığınızda ışığı açın ve yüzünüzü yıkayın. Yatmadan önce ekran süresini azaltın. Sabah için motive edici bir rutin oluşturun (kahve, kısa yürüyüş vb.).