Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır.
Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."