Rıdvan Dilmen: Galatasaray 45 dakika oynadı!

Trendyol Süper Lig 2025-2026 açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı.

Türk futbolunun efsane ismi HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi HT Spor ekranlarda değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Aslında maçlar 90 dakika oynanır ama hem dün Beşiktaş hem de bugün Galatasaray 45 dakika oynadı. Ondan sonraki bölümler artık adeta olursa 4-5 olsun şeklindeydi zaten haksız bir rekabet olan bir ortamda iyice olay başka boyutlara geçti. İnsanlar, ilk yarıda farklı skor olunca ikinci yarı bunun artacağını düşünür ama öndeki takım sonraki haftayı düşünmeye başlar."

"REKABET KURUMU'NUN SÜPER LİG'E EL ATMASI GEREKİYOR"

Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor. Her geçen gün bu fark açılıyor. Özellikle kovid döneminde oyun kurallarında sporcu sağlığı adı altında 5 değişiklik hakkına gidildi. Bence bu tekrardan masaya yatırılmalı. Üst düzey kulüplerle Anadolu takımları arasında müthiş bir fark var. Gaziantep FK'nın kulübesiyle Galatasaray'ın kulübesine baktığımızda büyük uçurum oldu. Şampiyonluğa oynayan takımlara baktığımız zaman bu yıl Galatasaray İstanbul dışına 10 kez gidecek. Hatta biri de otobüsle gideceği Kocaelispor deplasmanı. 10 deplasmanı kaldı Galatasaray'ın bu maçtan sonra 7 tane İstanbul takımı var. Gaziantep 17 deplasmana gidecek. Bu oyuncu değişikliği hakkı... Zaniolo oyuna giriyor, haftaya Osimhen girecek 3 hafta sonra Icardi girecek ama diğer takımlar mümkün değil. Ligimizin bir diğer temel problemi de zemin, bu paraların havada uçuştuğu yerde artık bunu konuşmak istemiyorum."

🎙️ Rıdvan Dilmen: "Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor. Üst düzey kulüplerle Anadolu takımları arasında müthiş bir fark var. Ligimizin bir diğer temel problemi de zemin, bu paraların havada uçuştuğu yerde artık bunu konuşmak istemiyorum." pic.twitter.com/0drphbDRmB — HT Spor (@HTSpor) August 8, 2025 "Galatasaray'ın artık şöyle bir lüksü yok. Galatasaray'ın Abdülkerim ayarında bir oyuncuya ve Torreira-Lemina-Sara üçlüsüne denk orta sahaya ihtiyacı var. Hakan Çalhanoğlu çok değerli bir oyuncu ama hop diye formayı alabilir mi şu 11'den kolay olmayabilir veya Lemina-Torreira-Sara oynuyor Hakan bekliyor ya Hakan bekler mi demem. Tersten gidersek Hakan-Torreira-Sara oynuyor niye Lemina bekliyor demem. Böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. İlkay Gündoğan gibi arada fark olmaması lazım."



"BİRİNCİ POZİSYON ÇOK NET, İKİNCİ POZİSYON KURAL PENALTISI" "Birinci pozisyon net penaltı. İkinci pozisyonda da Ali Şansalan gördü Barış'ın ayağına basıldığını çok şiddetli mi basıldı? Basılmadı. Kural penaltısı bu ama çok şiddetli mi değil. Oyuncunun niyeti de basmak değildi. Fakat kural buna da penaltı diyor."



