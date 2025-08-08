İmamoğlu'na beraat isteyen hakimin yeri değişti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Ekrem İmamoğlu’nu 16 Temmuz’da Silivri’de görülen davada ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ suçlarından oy çokluğu ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan ise İmamoğlu’nun beraatine karar vermişti. Üye Hakim Mehmet Can Kozan Ekrem İmamoğlu’nun tüm suçlardan beraat etmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi koymuştu.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDEN İŞ MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Mehmet Can Kozan’ın görev yeri değişti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adli yargı 1 ve 2. bölge hâkimlerinin yetkilerinin belirlendiği 8 Ağustos tarihli kararname ile Hakim Kozan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden İstanbul 45. İş Mahkemesi’nde görevlendirildi.

DURUŞMADA SAVCIYLA İMAMOĞLU ARASINDA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Karar duruşmasında Ekrem İmamoğlu ekonomiden, siyasete bir çok konuya değindiği savunmasında, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin böyle bir tecriti yok, susturulan, konuşturulmayan, vesikalık fotoğrafından korkulan bir Ekrem İmamoğlu var.” şeklinde konuşurken mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu’nu savunmasında iddianameye sadık kalması konusunda uyarmıştı. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu da, “Konu tam da budur, iyi dinleyin” ifadelerini kullanırken duruşma savcısı, “Bana bakarak söylemeyin” diye tepki gösterince duruşma salonunda gerilim yaşanmıştı.

Savcının bu sözüne sinirlenerek tepki gösteren İmamoğlu, “Savcı bana ön yargılı olabilir mi? Size bakmak yasak mı savcı bey. Sayın hakim benim savcı beye bakmam yasak mı? Yasaksa bakmayacağım.” Diyerek bağırmıştı. DAVA NEDEN AÇILDI? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’le ilgili olarak söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu hakkında, ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve “‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.