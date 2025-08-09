Bir yıldız parlamak üzereyken nasıl söndürülür? Sydney Sweeney'in başına gelen böyle bir şey. Elbette kendi tercihi... Ama onu Irk, siyaset, cinsellik, Trump yönetimiyle ilgili tartışmaların odağına oturtan bir tercih bu.

Bir jean markası, son derece karizmatik oyuncu Sydney Sweeney'in başrolde olduğu bir kampanya yayınladı. İlk bakışta "Ne var bunda canım, reklam işte!" deyip geçiştirilebilir, ama reklamın senaryosunda genler ve kot pantolonlar hakkında kelime oyunları yapılması işleri değiştirdi.

REKLAM advertisement1

Kot pantolonun İngilizcede kullanılan hali 'jean' ile gen anlamına gelen 'gene' sözcüğü arasındaki benzerlik kullanılarak bir reklam sloganı yaratılmıştı. 'Jean' ve 'gene' sözcüklerinin İngilizceki telaffuzu birebir aynı.

Reklamda, "Genler ebeveynlerden çocuklara aktarılır" sözleri sarf ediliyor. Kameranın göğüs dekoltesine yakınlaştığı başka bir sahnede ise "Vücudumun yapısı genlerim tarafından belirleniyor" ifadesi var.

Bazı izleyiciler, bu gen yorumunu, oyuncunun mavi gözlerine ve sarı saçlarına bağladı. Yani bu kotların, sarışın, mavi gözlü olarak belirlenen 'üstün genlere sahip' kişilere daha çok yakıştığı şeklinde algılanan reklam, yerden yere vuruldu.

Üstelik ABD Başkanı Donald Trump'ın, göçmenler tarafından işlenen suçların sebebinin 'kötü genler' olduğunu söylemesinin üzerinden kısa zaman geçmişti. Birçok kişi, reklamın Amerika'daki tuhaf gen tartışmasına alet olduğunu düşünüyordu. Konunun siyasi boyutunun gündeme gelmesi gecikmedi. Çünkü reklamı 'Nazi propagandası' yapmakla suçlayanlar, kısa sürede Sweeney'in siyasi görüşünü masaya yatırıverdi. Oyuncunun Cumhuriyetçi Parti üyesi olduğu bilgisi ortaya serildi ve Sweeney Trump yanlılığıyla yerden yere vuruldu. Bunu duyan Trump da durur mu? Yapıştırdı destek cevabını. Bir muhabirin ayak üstü sorduğu soru üzerine, "Ah, şimdi reklamına bayılıyorum. Ne kadar çok insanın Cumhuriyetçi olduğunu bilseniz şaşırırsınız" dedi. REKLAM Trump, partisine Sydney Sweeney'in kayıtlı oluşunu kastederek, "Bunu ben bilmiyordum ama bana söylediğinize sevindim" ifadesini kullandı ve ekledi: Sydney kayıtlı bir Cumhuriyetçiyse, reklamının harika olduğunu düşünüyorum.

Bununla da yetinmeyen Trump, kendi sosyal medya platformundan, "Kayıtlı bir Cumhuriyetçi olan Sidney Sweeney, şu an piyasadaki en çekici reklama sahip" diye yazarak desteğini yineledi. 27 yaşındaki Sweeney'e bir politikacı desteği de Trump'ın yardımcısı JD Vance'ten geldi. Vance, "Görünüşe göre Sydney Sweeney'i güzel bulan insanlara Nazi diye saldıran Demokratlar dersini aldı" iddiasında bulundu. Hafta biterken, kot markası, ortalığı yatıştırmak isterken, "Harika kot pantolonlar herkese yakışır" gibi bir açıklama yaptı. İşin ilginç tarafı, ırkçılık eleştirilerine konu olan reklam kampanyası sonrasında şirketin hisse senetlerinde yüzde 18'e varan artış yaşandı. Beyaz ırk üstünlüğünü savunan korkutucu bir reklama imza atmayı istemese de, bu seçimi markaya kâr olarak geri döndü. Sydney Sweeney açısından ise içine düştüğü durum, zihinlerde kötü bir yerde konumlandırılmasına yol açacak kadar kötü aslında. "Ebeveynlerden çocuklara aktarılan genlerin, genellikle saç rengi, kişilik ve hatta göz rengi gibi özellikleri belirlediğini" söyledikten sonra tepkilere yol açan reklamda, kamera oyuncunun gözlerine yaklaşırken, "Kot pantolonum mavi" diyor, reklamın sloganı da 'Jean' ve 'gen' arasında kelime oyunu yaparak "Sydney Sweeney'nin harika jeans'i var" diyordu. Aslında "Sydney Sweeney'nin harika genleri" var çağrışımı yaratıyordu.

Sweeney'in yanlış reklam seçimi, akıllara Brooke Shields'ın 45 yıl önce bir kot markası için çektiği tartışmalı 'genler' reklamını hatırlattı. Shields, o reklamı çektiğinde henüz 15 yaşındaydı. İzleyicilere kot pantolonuyla arasına 'hiçbir şey'in giremeyeceğini söylüyordu. Bu slogan, küçük yaştakileri cinselleştirdiği için tartışmalara yol açmıştı. Shields, kampanyanın bir başka reklamında, kameraya seslenerek, "Yaşamın sırrı genetik kodda gizlidir. Genler, bir bireyin özelliklerini belirlemede ve bu özellikleri sonraki nesillere aktarmada temeldir" gibi sözler sarf ediyordu. Reklamda ayrıcalıklı genler ile kot pantolona gönderme yapılıyordu. Shields, tüm bu iddialı gen repliklerini, kot pantolon giymeye çalışırken ve ilginç pozisyonlar alırken söylüyordu. Şimdi 60 yaşında olan oyuncu, üç yıl önce verdiği bir röportajda, kampanyanın kot reklamı yapmanın entelektüel bir yorumunu içeren ve kelime oyunları, tarihsel veya edebi göndermeler içeren bir dizi reklamdan oluştuğunu anlattı. Reklamlara gelen tepkilerin hızlı olduğunu, hatta bazı yerlerde yasaklandığını ve bunun gülünç olduğunu belirten Shields, "Beni şoke eden şey, 'Bunlar senin düşüncelerin' diye azarlanmaktı. Oysa çocuktum ve o anki halim saftı" dedi.

Shields'ın durumunda tepkiler çoğunlukla reklamın cinsel içerikli olmasıyla ilgiliydi. Reklamın en çarpıcı kısmı, Shiels'in, "Benimle pantolonum arasında ne olduğunu bilmek ister misin? Hiçbir şey" sözleriydi. Shields, tartışmanın ters teptiğini, kampanyanın son derece başarılı olduğunu söyledi, verdiği röportajda. Bugüne gelirsek, Sydney Sweeney'in de kampanyasına öfkeli tepkiler verildi ama şirketin satış başarısı yakaladığı da bir gerçekti. Ama başarının neyle ölçüleceği konusu akıllarda bir soru işareti bırakıyor. Zira, şirket her ne kadar 'reklamın iyisi kötüsü olmaz' mantığıyla veya Trump desteğiyle hisse senetlerinde artış yaşasa da, bir yerde yanlış yaptığını anlamış olacak ki, son sosyal medya paylaşımlarında Sweeney'nin kampanyasıyla birlikte siyahi modellere de yer verdi. Marka bir nevi hatasını telafi yoluna gitti. Peki ya Sydney Sweeney? Sweeney bu yoldan dönebilir mi? Bekleyip göreceğiz...