Avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel'in 6 Ağustos'ta Tuzla'da düzenlediği mitingdeki konuşmasında "İBB borsası" kurulduğu iddiasıyla adını açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım hakkında “Nüfuz ticareti” suçundan re'sen soruşturma başlattı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre şüpheli avukat, soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde Antalya’nın Serik ilçesinde bir otomobille seyir halindeyken yakalandı. Aracın şoför koltuğunda oturan kişi ile birlikte gözaltına alınan Avukat Mehmet Yıldırım jet hızıyla İstanbul’a getirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMASI İSTENDİ

Avukat Mehmet Yıldırım ve beraber yakalandığı şüpheli Mehmet Mithat Turan savcılık ifadesinin ardından üzerlerine atılı suçlamada tutuklama yasağı olması gerekçesiyle savcı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Avukat Mehmet Yıldırım hakkında “Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama” suçundan diğer şüpheli Mehmet Mithat Turan için ise “suçluyu kayırma” suçundan adli yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi talep edildi. Şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

MÜVEKKİLİM SUÇSUZDU, ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI Avukat Mehmet Yıldırım savcılık ifadesinde kendisine iftira atıldığını söyleyerek, "Benim avukat olduğum ve mesleğimi icra ettiğim doğrudur, ben hayatım boyunca mesleğim haricinde para almadım. Kimsenin ismini, adını kullanmadım. Bahsi geçen İBB dosyasından benim kesinlikle bir bilgim yoktur. Bu dosyaya ilk dahil oluşum 27/04/2025 tarihinde Naim Erol Özgüner'in gözaltına alınması ile başlamıştır. Bahse konu dosya için benim vekaletimin olduğu kişi Naim Erol Özgüner'dir. Bu kişiyle 3 yıldır vekalet ilişkimiz vardır. Kendisinin bu dosyalardan önce de avukatıydım. İBB operasyonu kapsamında kendisi alınmıştır ve tutuklanmıştır. Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suç kapsamında soruşturuluyordu. Herhangi bir ilgisi, alakası kesinlikle yoktur, kendisi suçsuzdur. Kendisinin suçsuz olduğuna inanıyorum etkin pişmanlıktan faydalanmıştır. Naim Erol Özgüner'den avukatlık ücreti olarak 2.000.000 (Milyon) TL + KDV aldım. Onu da faturalarını ve makbuzlarını kestim." dedi. "SAVCIYLA AVUKATLIK MESLEĞİM GEREĞİ GÖRÜŞTÜM" "Cem Çelik'in yeğeni bende avukat olarak çalışıyordu. Bu vesile ile bir gün yanıma geldi. Hakkında yakalama kararı olduğunu duyduğunu, Naim'in avukatlığını yaptığını, kendisinin de avukatı olmamı istedi. Kendisine hukuki yardımda bulunabileceğimi, ancak İBB dosyası kapsamında konumunu bilmediğimi ve eylemlerle hangi şekilde bağlantılı olduğunu anlatmasını istedik. Kendisinin Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş'in şirketlerinin mali müşaviri olduğunu, Fatih Keleş'e devredecekleri şirketlerin ve 125.000.000 (Milyon) TL para transferini içeren dekontları sunabileceğini söyledi. Ben de İstanbul Adliyesine gelerek ilgili dosya savcısına makamında Cem Çelik'in bana anlattıklarını vekalet ilişkisi içerisinde hukuki çerçevede anlattım. İlgili dosya savcısı bir gün belirledi. Bende belirlediği günde Cem Çelik'i getirdik. İlgili dekontları dosyasına sundum. Birkaç ay sonra eksik ve yanıltıcı bilgiler beyan ettiği için tutuklandı. Cem Çelik ilk aşamada tanık olduğu için herhangi bir vekalet sunmadık."

“MALİ MÜŞAVİRDEN 150 BİN DOLAR VEKALET ÜCRETİ ALDIM” “Cem Çelik, Murat Gülibrahimoğlu’nun mali müşaviri olması hasebiyle Yağmur, Adem, Volkan, Yener isimli şahısların beyan vermek üzere getirdi. Ben bu süreçlerde ilgili dosya savcısı ile mecbur makamda görüşmek zorundaydım. İşim gereği bu görüşmeleri kanunen gerçekleştirmek zorundayım. Bunların dekontları ve makbuzları kesilmiştir. Yağmur ve Adem’in ifadesine Cem Çelik’in yeğeni olan ve bizim de sigortalı çalışanımız olan Berfin Çelik Doğan girmiştir. Volkan’ın avukatlığına eski stajyerimiz Hayrettin Ersoy girmiştir. Yener’in ifadesine ben girdim. Yener ifade sürecinden sonra tutuklanmıştır ve halen tutukludur. Cem Çelik’ten bu hukuki işlemler için avukatlık ücreti kapsamında 150.000 ABD Doları para aldım. Ayrıca Yener’den bir lira para talep etmedim. Benim Cem, Yener ve Naim Erol dışında İBB dosyasında hiç kimseyle cezaevine gidip görüşmüşlüğüm yoktur. Zaten cezaevinde kayıtlar altına alınmaktadır, ben bu kayıtların getirilmesini talep ediyorum. Naim Erol hariç diğer yukarıda bahsettiğim kişiler bir şirketin çalışanı olması ve Cem Çelik tarafından getirilmesi hasebiyle avukatlığını yaptığım kişilerdir.”

“KİMSENİN AİLESİYLE GÖRÜŞMEDİM” “Bu kapsamda benim vekaletini aldığım ya da haricen görüştüğüm hiç kimse ve şirket olmamıştır. Basında bahsedilen 70’den fazla etkin pişmanlıkta bulunan kişi vardır. Ben yukarıda görüştüğüm kişiler haricinde kimseyle görüşmedim. Kimsenin avukatlığını yapmadım. Kimsenin ailesiyle görüşmedim. Para karşılığı kimseye böyle bir vaat vermedim. Benim mesleğim gereği müvekkillerimin menfaatini korumak amacıyla hâkimler ve savcılarla makamlarında hukuki çerçevede müvekkillerimin hukuki durumunu görüşmem zorunludur. Meslek hayatım boyunca benim hiç bir savcı ile de dışarıda görüşmem olmamıştır. Soruşturma savcılarından bir talimat almam mümkün dahi değildir. Bu tamamen yargı camiasına aleni hakarettir. Avukatlık kanunu bunu emreder. Aksi halde soruşturma geçiririm.” “SES KAYDINDA MENFAAT İSTEMİŞSEM İSTİFA EDERİM” “Gkn kargo sahibi olan Gökhan Akyürek ile müvekkillerimin akrabası olması hasebiyle yaklaşık 2,5 ay önce yemekte tanıştım. Öncesine ilişkin herhangi bir görüşmem kesinlikle olmamıştır. Bahse konu ses kaydını Yener Torunların oğlu Doğukan’ın aldığını tahmin ediyoruz. Basında bahsedilen ses kaydı Doğukan ile aramda geçen konuşmaya ilişkin konuşmayı kayıt altına aldığını düşünüyorum. Kesinlikle benim hukuk dışı bir konuşmam yoktur. Bahse konu konuşmada en hatırladığım kadarıyla firar olan Murat Gülibrahimoğlu’nun gelmesi halinde babası olan Yener Torunların tahliye olabileceğini hukuken mümkün gördüğümden bahsetmiştim. Bu şekilde tavsiye ve vermemin sebebi Yener Torunların Murat Gülibrahimoğlu’nun koruma ya da idari müdürğ olması sebebiyledir. Aramızda kesinlikle para konuşması geçmedi. Murat Gülibrahimoğlu hala firardadır. Benim müvekkillerim ile görüşmelerim ses kaydına alınmış olabilir. Ben kaydedilenlerin ne olduğunu bilmemekle birlikte kesinlikle arkasındayım. Bahsedilen ses kayıtlarında bir TL veya herhangi bir para, menfaat ya da aklına gelecek herhangi bir şey geçiyorsa istifamı veririm. Benim kesinlikle müvekkil ilişkisi içerisinde usulsüz bir şekilde basında yer alan konuşmaları yapma ihtimalim yoktur. Ben böyle konuşmalar yapmadım. Bu hususta tarafıma iftira atan herkese gerekli şikâyet işlemlerini başlatacağım. Benim kimseyle para konuşmuşluğum yoktur. Avukatlık ücretim bellidir. Kimseyi yönlendirmedim. Bana gelen kişiler yukarıda anlattığım gibidir. Suçsuzum.”