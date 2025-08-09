Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çanakkale'deki orman yangını ikinci gününde; yanan alanlar ve evler havadan görüntülendi

        Çanakkale'deki yangında büyük zarar gören Saçaklı Köyü drone ile görüntülendi

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde kontrol altına alındı. Yanan orman ve alevlerin sıçradığı Saçaklı Köyü'ndeki evler drone ile havadan görüntülendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.08.2025 - 08:39 Güncelleme: 09.08.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'deki yangın sürüyor! Saçaklı Köyü bu hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yiğitler köyü kırsalında dün başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

        Ekiplerin karadan dünden bu yana yoğun mücadele verdiği çalışmalara günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de destek veriyor.

        Yiğitler köyü kırsalında dün çıkan, ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmış, Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti. (AA)

        BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır" dedi.

        DHA: Saçaklı Köyü
        DHA: Saçaklı Köyü

        ALEVLER BİR ANDA GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

        DHA'nın haberine göre, Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangının ilk çıkış anında 4 uçak, 4 helikopter havadan, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ise karadan müdahale etti. Alevler, bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı. Yangının yaklaştığı sitede yaşayanlar, tahliye edildi. Bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.

        DHA: Saçaklı Köyü
        DHA: Saçaklı Köyü

        HASTANE KISMEN TAHLİYE EDİLDİ

        Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi ise teknik personel dışında tahliye edildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Teknik ve destek personel dışında kontrol amaçlı olarak idari yöneticiler hariç boşalttık" dedi. Yangın bölgesine yakın bir noktada bulunan Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaş ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde ise hastaların dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliye edildiği öğrenildi.

        REKLAM
        DHA: Bayramiç orman yangını
        DHA: Bayramiç orman yangını

        BAYRAMİÇ İLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI BAŞLADI

        Sarıcaeli yangınından 4 dakika sonra, Bayramiç ilçesinde dün, tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken ilçeye bağlı Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişi tahliye edildi.

        DHA: Bayramiç orman yangını
        DHA: Bayramiç orman yangını

        SARICAELİ YANGINI KONTROL ALTINDA; 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünden çıkan orman yangınının saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındığını, bölgede tedbiren soğutma çalışmalarının yapıldığını belirtti. Ayrıca, Sarıcaeli köyü yakınlarından çıkan yangınla ilgili 4 şüphelinin de jandarma tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

        DHA: Saçaklı Köyü
        DHA: Saçaklı Köyü

        BAYRAMİÇ YANGININDA ZARAR GÖREN KÖY VE ORMANLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

        Bayramiç ilçesi Saçaklı köyünde devam eden orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü. Bazı evler alevlerin etkisiyle yıkılırken, yangının verdiği zarar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangından zarar gören köydeki evler ve orman havadan drone ile görüntülendi.

        DHA: Saçaklı Köyü
        DHA: Saçaklı Köyü

        Bayramiç'te devam eden orman yangını ikinci gününe girerken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

        DHA: Saçaklı Köyü
        DHA: Saçaklı Köyü

        Haberin detay görseli Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çanakkale
        #Saçaklı Köyü
        #yangın son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        Zelenskiy: Ukraynasız barış, barış olmaz
        Zelenskiy: Ukraynasız barış, barış olmaz
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Kırmızı bültenle aranan 11 kişi yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan 11 kişi yakalandı
        5 ülkeden Gazze açıklaması
        5 ülkeden Gazze açıklaması
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Rıdvan Dilmen: Galatasaray 45 dakika oynadı!
        Rıdvan Dilmen: Galatasaray 45 dakika oynadı!
        Galatasaray'da Ederson gelişmesi!
        Galatasaray'da Ederson gelişmesi!
        Azerbaycan ile Ermenistan arasında tarihi barış
        Azerbaycan ile Ermenistan arasında tarihi barış
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinde yeni görüntüler
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinde yeni görüntüler
        Avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa