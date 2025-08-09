Habertürk
        Zelenskiy'den Alaska Zirvesi yorumu: Ukrayna'sız barış, barış olmaz

        Zelenskiy'den Alaska Zirvesi yorumu: Ukraynasız barış, barış olmaz

        Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD ve Rusya liderlerinin ABD'nin Alaska eyaletinde görüşme kararına ilişkin, "Ukrayna'nın olmadığı bir çözüm, barışa aykırı bir çözüm olur. Toprak bütünlüğümüzden de taviz vermiyoruz" açıklamasını yaptı.

        Giriş: 09.08.2025 - 09:42 Güncelleme: 09.08.2025 - 09:42
        Zelenskiy: Ukraynasız barış, barış olmaz
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak meselelerinde anayasasını ihlal edemeyeceğini belirterek, "Ukraynalılar topraklarını işgalcilere vermeyecek" dedi.

        Donald Trump-Vladimir Putin görüşmesi 15 Ağustos'ta
        ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da görüşme kararını yorumlayan Zelenskiy, Ukrayna'nın barış getirebilecek gerçek çözümlere hazır olduğunu söyledi.

        Ancak Kiev olmadan herhangi bir çözümün barışa aykırı olacağını da sözlerine ekledi.

        Habertürk Anasayfa