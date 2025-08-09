Haftanın Kitapları

İYİ İNSANLAR KÖTÜ DÜŞÜNÜNCE

(Steven Nadler-Lawrence Shapiro)



Kötü düşünen insanlardan müteşekkil bir toplulukta iyi düşünmeyi teşvik etmenin en iyi yollarını arayıp bulmak psikologların görevi olabilir. Fakat hangi düşünme biçimlerinin neden iyi olduğunu tespit etme felsefecilerin işidir. Çok ters giden bir şeyler var. Dünyanın dört bir yanında endişe verecek kadar çok sayıda yurttaş çılgınca, hatta tehlikeli fikirlere kapılıyor. Aşıların otizme neden olduğuna inanıyorlar. İklim değişikliğinin bilimsel bir aldatmaca olduğunu, COVID-19’un yayılmasından ise 5G’nin sorumlu olduğunu düşünüyorlar. Daha da kötüsü, kötü düşünceler kötü eylemlere yol açıyor; akıl almaz tartışmalara, saldırılara tanıklık ediyoruz. Steven Nadler ve Lawrence Shapiro, bu salgın haline gelmiş kötü düşüncenin panzehrinin felsefenin bilgeliği, içgörüleri ve pratik becerileri olduğunu savunuyor. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan İyi İnsanlar Kötü Düşününce, akıldışılığın ölümcül bir etkiyle patladığı bir dünyada, akla dönül için olağanüstü bir rehber.