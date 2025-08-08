Kahramanmaraş'ta yıkımı yapılan ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi

Olay, akşam saatlerinde Maarif Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde ağır hasar alan 15 katlı bina yıkım çalışmaları sırasında aniden iş makinesinin üzerine çöktü.

Çöken binayı görenler durumu 112 Acil Çağır Merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'nın enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan Pınarcı’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu sırada olayı duyarak bölgeye gelen Önder Pınarcı’nın yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

*Haberin görselleri AA'ya aittir.